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Как живется людям после цветных революций, смотрите сегодня в "Понятной политике"

06.08.2020 09:21 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Как живется людям после цветных революций? В “Понятной политике” перенесемся в Тунис, Египет, Украину и Ливию. Экономика, зарплаты, пенсии, работа, иностранные инвестиции. Как государства потеряли себя, чтобы уже не обрести? О последствиях цветных перемен  зарубежные финансисты и люди, которые в этих странах живут, расскажут в "Понятной политике" сегодня вечером.
 
 
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Как живется людям после цветных революций? В “Понятной политике” перенесемся в Тунис, Египет, Украину и Ливию. Экономика, зарплаты, пенсии, работа, иностранные...
 
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