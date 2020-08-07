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Выборы-2020: За три дня досрочного голосования свой выбор сделали 22,47 % избирателей

07.08.2020 16:06 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Центризбирком опубликовал обновленные данные. За три дня досрочного голосования на выборы Президента Беларуси пришли уже  22,47 % избирателей.
Больше всего своим гражданским правом воспользовались избиратели в Гомельской области (более 30 %) и свыше 26 % в Могилевской. Далее следуют  Витебский и Минский регионы, здесь явка избирателей около 21 %. Более 20  - в Брестском и Гродненском. В столице свой выбор сделали почти 19 % избирателей.

 
 
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Центризбирком опубликовал обновленные данные. За три дня досрочного голосования на выборы Президента Беларуси пришли уже  22,47 % избирателей. Больше всего своим...
 
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