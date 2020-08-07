Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выборы-2020: За три дня досрочного голосования свой выбор сделали 22,47 % избирателей Центризбирком опубликовал обновленные данные. За три дня досрочного голосования на выборы Президента Беларуси пришли уже 22,47 % избирателей. Больше всего своим...

Центризбирком опубликовал обновленные данные. За три дня досрочного голосования на выборы Президента Беларуси пришли уже 22,47 % избирателей.Больше всего своим гражданским правом воспользовались избиратели в Гомельской области (более 30 %) и свыше 26 % в Могилевской. Далее следуют Витебский и Минский регионы, здесь явка избирателей около 21 %. Более 20 - в Брестском и Гродненском. В столице свой выбор сделали почти 19 % избирателей.