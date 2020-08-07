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Международные наблюдатели о ходе голосования и избирательной кампании в Беларуси

07.08.2020 21:55 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Глава миссии СНГ о досрочном голосовании в Беларуси


Центризбирком Беларуси аккредитовал 243 международных наблюдателя за выборами президента. Из них 179 международных наблюдателей от СНГ. По словам главы миссии Сергей Лебедева, 8 государств СНГ из 11 откликнулись на приглашение принять участие в наблюдении за выборами в Беларуси. Это парламентарии, члены ЦИК, аккредитованные дипломаты. Они уже работают по всей стране. Сегодня Сергей Лебедев поделился первыми впечатлениями и оценками хода голосования и избирательной кампании в Беларуси.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ: "Первое впечатление у нас положительное об организации на местах. Хорошо традиционно, хочу отметить - в Беларуси хорошо оформлены избирательные участки, созданы все условия, чтобы человек мог спокойно прийти, без суеты, без проблем проголосовать. Достаточно организованно была проведена регистрация избирателей по местам голосования. Поэтому проблем, которые иногда появляются, не могут найти себя в списках - таких проблем мы пока не зафиксировали в ходе досрочного голосования. 

Немало критиков досрочного голосования. Но эта форма голосования используется в очень многих странах. Вы знаете, и в США, и в Европе. И в России на последнем референдуме эта форма использовалась. И я с большим удовольствием этой формой воспользовался недавно. В день голосования я должен был быть в Беларуси, и на торжествах с 1 по 3 июля по случаю Дня Независимости Республики Беларусь, несмотря на сложности с транспортным сообщением, мне все-таки удалось побывать и вместе с белорусскими братьями поучаствовать в торжествах. Поэтому я проголосовал досрочно, потому что это очень удобно. 

И в других республиках, когда спрашиваешь, а почему вы досрочно? Кстати, это было и в Беларуси, когда спрашиваешь, почему вы пришли раньше? Многие отвечают: в выходные дни я хотел бы уехать к родственникам в деревню. Особенно студенты говорят: чего мне в выходные в Минске торчать, я вот поеду. Поэтому эта форма приемлема и широко распространена. Наша миссия не видит здесь ничего предосудительного, если люди приходят голосовать досрочно. Она удобна для людей.

Мы сейчас свидетели того, что белорусские избиратели достаточно активно голосуют досрочно. Если это удобно людям, почему это не делать? Мы отмечаем, что накал политической борьбы в ходе этой кампании значительно выше, чем в ходе предыдущих выборов. Что делать, мы рассматриваем это как растущую активность избирателей. Но есть и другие причины, вы знаете, информации очень много. Мы как раз в этой связи хотели бы отметить широкие возможности для изложения своих взглядов и программ. Здесь такие возможности огромные сейчас. 

Мы по центральным каналам видели выступления всех кандидатов в президенты. Они имели возможность выступить, кроме того, они имели возможность выступить и на общественных мероприятиях. И воспользовались большинство этой возможностью. Так что, препятствий для агитационной работы, для изложения своих программ кандидатами мы не видим. Считаем, что такая возможность предоставлена. А право выбрать остается, конечно, за избирателем. И, судя по той картине, которую мы сейчас видим, право избирателя отдать свои голоса за кандидата, который для них предпочтителен, это право соблюдено и обеспечивается всеми участниками избирательного процесса".


Наблюдатели из Узбекистана дали оценку ходу голосования


Одними из первых в Беларусь приехали наблюдатели из Узбекистана. Первые впечатления - положительные. Отмечено соответствие инклюзивным нормам организации избирательной кампании и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Тема коснулась и досрочного голосования.

Международные наблюдатели о ходе голосования и избирательной кампании в Беларуси


Махмуд Истамов, международный наблюдатель (Узбекистан): "В целом досрочное голосование проходит в спокойной атмосфере. И традиционно для Республики Беларусь население очень активно участвует в досрочном голосовании, выражает активную гражданскую позицию, что также говорит о том, что люди небезразличны к будущему и к судьбе страны. 

Да, есть критика со стороны отдельных международных организаций, но, думаю, главная задача Центризбиркома - создать условия для граждан, чтобы они могли выполнить свое конституционное право. Если людям так удобно, то почему нет? Они могут голосовать. Соответственно, международные наблюдатели должны прибыть пораньше, когда начинается досрочное голосование, как мы и сделали, чтобы понаблюдать за всеми процессами так, как мы и сделали". 


Международные наблюдатели пробудут в Беларуси до окончания выборов


На участках для голосования отмечено наличие луп для слабовидящих, средств индивидуальной защиты, пандусов и специализированных кабинок. Международные наблюдатели пробудут в стране до конца избирательной кампании. Они будут проводить свою работу по всем областям Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава миссии СНГ о досрочном голосовании в Беларуси Центризбирком Беларуси аккредитовал 243 международных наблюдателя за выборами президента. Из них 179...
 
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