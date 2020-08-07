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Глава миссии СНГ о досрочном голосовании в Беларуси





Наблюдатели из Узбекистана дали оценку ходу голосования





Международные наблюдатели пробудут в Беларуси до окончания выборов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международные наблюдатели о ходе голосования и избирательной кампании в Беларуси Глава миссии СНГ о досрочном голосовании в Беларуси Центризбирком Беларуси аккредитовал 243 международных наблюдателя за выборами президента. Из них 179...

Центризбирком Беларуси аккредитовал 243 международных наблюдателя за выборами президента. Из них 179 международных наблюдателей от СНГ. По словам главы миссии Сергей Лебедева, 8 государств СНГ из 11 откликнулись на приглашение принять участие в наблюдении за выборами в Беларуси. Это парламентарии, члены ЦИК, аккредитованные дипломаты. Они уже работают по всей стране. Сегодня Сергей Лебедев поделился первыми впечатлениями и оценками хода голосования и избирательной кампании в Беларуси.Одними из первых в Беларусь приехали наблюдатели из Узбекистана. Первые впечатления - положительные. Отмечено соответствие инклюзивным нормам организации избирательной кампании и соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Тема коснулась и досрочного голосования.На участках для голосования отмечено наличие луп для слабовидящих, средств индивидуальной защиты, пандусов и специализированных кабинок. Международные наблюдатели пробудут в стране до конца избирательной кампании. Они будут проводить свою работу по всем областям Беларуси.