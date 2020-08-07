Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Петр Симоненко: Выбор должен быть осознанным В качестве наблюдателя на выборах в нашу страну приехал секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины. В эксклюзивном интервью нашему каналу...

В качестве наблюдателя на выборах в нашу страну приехал секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины. В эксклюзивном интервью нашему каналу Петр Симоненко поделился своим мнением о ходе избирательной кампании в Беларуси и рассказал, почему нужно учиться на ошибках других.Отметим, что сегодня украинский политик посетил также научно-технологический парк БНТУ "Политехник" и высоко оценил разработки молодых белорусских ученых.