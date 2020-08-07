ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Петр Симоненко: Выбор должен быть осознанным

07.08.2020 21:55 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В качестве наблюдателя на выборах в нашу страну приехал секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины. В эксклюзивном интервью нашему каналу Петр Симоненко поделился своим мнением о ходе избирательной кампании в Беларуси и рассказал, почему нужно учиться на ошибках других. 

Петр Симоненко, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины: "Я искренне хотел бы, чтобы выбор, который делает белорусский народ, был осознанный. И вы должны понимать, простите, я вам грубо скажу, у меня складывается впечатление, когда я смотрю ваши акции, вы просто забыли, что такое мир, и какой он сложный сегодня, коварный по своим замыслам, и что идет новый политический передел мира. Вам никто, кроме вас белорусского народа, помогать ничем не будет, и забудьте, что вам кто-то что будет помогать, мы, Украина, уже наелись этой помощью".

Отметим, что сегодня украинский политик посетил также научно-технологический парк БНТУ "Политехник" и высоко оценил разработки молодых белорусских ученых.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В качестве наблюдателя на выборах в нашу страну приехал секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины. В эксклюзивном интервью нашему каналу...
 
Новости дня
Новости политики
 
Международные наблюдатели о ходе голосования и избирательной кампании в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика