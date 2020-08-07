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Петр Симоненко: Выбор должен быть осознанным
07.08.2020 21:55 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ качестве наблюдателя на выборах в нашу страну приехал секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины. В эксклюзивном интервью нашему каналу Петр Симоненко поделился своим мнением о ходе избирательной кампании в Беларуси и рассказал, почему нужно учиться на ошибках других.
Петр Симоненко, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины: "Я искренне хотел бы, чтобы выбор, который делает белорусский народ, был осознанный. И вы должны понимать, простите, я вам грубо скажу, у меня складывается впечатление, когда я смотрю ваши акции, вы просто забыли, что такое мир, и какой он сложный сегодня, коварный по своим замыслам, и что идет новый политический передел мира. Вам никто, кроме вас белорусского народа, помогать ничем не будет, и забудьте, что вам кто-то что будет помогать, мы, Украина, уже наелись этой помощью".
Отметим, что сегодня украинский политик посетил также научно-технологический парк БНТУ "Политехник" и высоко оценил разработки молодых белорусских ученых.
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В качестве наблюдателя на выборах в нашу страну приехал секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины. В эксклюзивном интервью нашему каналу...
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