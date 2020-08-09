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Александр Татаркин о ходе голосования в Таллине
09.08.2020 11:30 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTГолосуют сегодня белорусы по всему миру. В 36 странах в общей сложности работают 44 избирательных участка. Узнаем, как идет голосование в Таллинне.
Александр Татаркин, председатель участковой избирательной комиссии (Эстония) по телефону: "На избирательном участке в посольстве РБ в Эстонии идет активное голосование на выборах президента РБ. В текущем году наблюдается значительный интерес белорусских граждан к президентской избирательной кампании. По сравнению с прошлыми выборами увеличилась активность избирателей в ходе досрочного голосования. Впервые на участке в Таллинне присутствует наблюдатель".
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Голосуют сегодня белорусы по всему миру. В 36 странах в общей сложности работают 44 избирательных участка. Узнаем, как идет голосование в Таллинне. Александр...
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