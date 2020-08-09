|
В Москве избирательный участок находится в посольстве Беларуси
09.08.2020 13:31 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTДелают свой выбор сегодня белорусы и за рубежом. В цифрах это 36 стран и 44 участка. В Москве избирательный участок находится в посольстве Беларуси. Там работает наш корреспондент Дарья Белоусова-Петровская.
Здравствуйте, коллеги! Я сейчас нахожусь на избирательном участке в посольстве Беларуси в Москве. Как видите, я в маске и перчатках. Это обязательное условие работы в закрытом помещении. Поэтому все, кто здесь находится, это члены избирательной комиссии, наблюдатели и белорусы, которые пришли голосовать, должны соблюдать меры предосторожности.
По традиции первым проголосовал глава белорусской дипмиссии в России. По словам Владимира Семашко, день сегодня напряженный, поэтому пришел отдать свой голос прямо к открытию.
Интерес к президентским выборам всегда высокий. И по очереди к посольству видно, что сегодня белорусы очень активны. Голосовать приходят целыми семьями, очень много молодежи. Есть и те, кто голосует сегодня впервые.
На участке присутствуют международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ и Исполкома СНГ. Голосование идет уже 4 часа, и несмотря на большой поток людей все проходит очень организовано и без нарушений.
Кроме Москвы белорусы могут проголосовать еще в двух российских городах - Санкт-Петербурге и
Калининграде. Избирательный участок в столице России будет работать без перерыва до 8 вечера. Потом урну опечатают, и начнется подсчет голосов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делают свой выбор сегодня белорусы и за рубежом. В цифрах это 36 стран и 44 участка. В Москве избирательный участок находится в посольстве Беларуси. Там работает наш...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)