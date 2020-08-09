ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Москве избирательный участок находится в посольстве Беларуси

09.08.2020 13:31 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Делают свой выбор сегодня белорусы и за рубежом. В цифрах это 36 стран и 44 участка. В Москве избирательный участок находится в посольстве Беларуси. Там работает наш корреспондент  Дарья Белоусова-Петровская. 

Здравствуйте, коллеги! Я сейчас нахожусь на избирательном участке в посольстве Беларуси в Москве. Как видите, я в маске и перчатках. Это обязательное условие работы в закрытом помещении. Поэтому все, кто здесь находится, это члены избирательной комиссии, наблюдатели и белорусы, которые пришли голосовать, должны соблюдать меры предосторожности.

По традиции первым проголосовал глава белорусской дипмиссии в России. По словам Владимира Семашко, день сегодня напряженный, поэтому пришел отдать свой голос прямо к открытию.

Интерес к президентским выборам всегда высокий. И по очереди к посольству видно, что сегодня белорусы очень активны. Голосовать приходят целыми семьями, очень много молодежи. Есть и те, кто голосует сегодня впервые.

На участке присутствуют международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ и Исполкома СНГ. Голосование идет уже 4 часа, и несмотря на большой поток людей все проходит очень организовано и без нарушений.

Кроме Москвы белорусы могут проголосовать еще в двух российских городах - Санкт-Петербурге и

Калининграде. Избирательный участок в столице России будет работать без перерыва до 8 вечера. Потом урну опечатают, и начнется подсчет голосов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делают свой выбор сегодня белорусы и за рубежом. В цифрах это 36 стран и 44 участка. В Москве избирательный участок находится в посольстве Беларуси. Там работает наш...
 
Новости дня
Новости политики
 
Александр Лукашенко проголосовал на выборах Президента Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика