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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Москве избирательный участок находится в посольстве Беларуси Делают свой выбор сегодня белорусы и за рубежом. В цифрах это 36 стран и 44 участка. В Москве избирательный участок находится в посольстве Беларуси. Там работает наш...

Делают свой выбор сегодня белорусы и за рубежом. В цифрах это 36 стран и 44 участка. В Москве избирательный участок находится в посольстве Беларуси. Там работает наш корреспондент Дарья Белоусова-Петровская.Здравствуйте, коллеги! Я сейчас нахожусь на избирательном участке в посольстве Беларуси в Москве. Как видите, я в маске и перчатках. Это обязательное условие работы в закрытом помещении. Поэтому все, кто здесь находится, это члены избирательной комиссии, наблюдатели и белорусы, которые пришли голосовать, должны соблюдать меры предосторожности.По традиции первым проголосовал глава белорусской дипмиссии в России. По словам Владимира Семашко, день сегодня напряженный, поэтому пришел отдать свой голос прямо к открытию.Интерес к президентским выборам всегда высокий. И по очереди к посольству видно, что сегодня белорусы очень активны. Голосовать приходят целыми семьями, очень много молодежи. Есть и те, кто голосует сегодня впервые.На участке присутствуют международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ и Исполкома СНГ. Голосование идет уже 4 часа, и несмотря на большой поток людей все проходит очень организовано и без нарушений.Кроме Москвы белорусы могут проголосовать еще в двух российских городах - Санкт-Петербурге иКалининграде. Избирательный участок в столице России будет работать без перерыва до 8 вечера. Потом урну опечатают, и начнется подсчет голосов.