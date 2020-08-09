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Наблюдатели делятся своими впечатлениями от организации выборов

09.08.2020 13:04 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

За ходом избирательного процесса следят и международные наблюдатели. В этом году в Беларуси работает миссия СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею, также на участках находятся представители дипломатического корпуса. Всего 248 экспертов. С журналистами они делятся своими впечатлениями от организации выборов.

Кямран Байрамов, международный наблюдатель (Азербайджан): "Для независимого и свободного наблюдения с нашей стороны были созданы все приемлемые условия. Мы имели беседу с членами участковой избирательной комиссии. Хотелось бы отметить высокий профессиональный уровень, были даны ответы на все интересующие нас вопросы. Вопросы материально-технического обеспечения также были на высоком уровне. Наблюдается достаточно спокойная обстановка. Я так понимаю, что все эти элементы сформируют достаточно хорошую, крепкую основу для свободного и справедливого волеизъявления белорусского народа, белорусских избирателей на данных президентских выборах".


 
 
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За ходом избирательного процесса следят и международные наблюдатели. В этом году в Беларуси работает миссия СНГ, включая Межпарламентскую ассамблею, также на...
 
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