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Патриарх Кирилл поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
11.08.2020 13:38 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПатриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравительном послании отметил, что Александр Лукашенко неизменно уделяет внимание вопросам духовно-нравственного состояния людей, о чем свидетельствует, в частности, плодотворное взаимодействие органов государственной власти с Белорусским экзархатом. Предстоятель выразил надежду на продолжение сотрудничества, призванного способствовать консолидации народа, реализации социально значимых проектов и инициатив, просвещению и патриотическому воспитанию молодого поколения.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравительном послании отметил, что Александр Лукашенко неизменно уделяет внимание вопросам духовно-нравственного...
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