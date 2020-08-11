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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Патриарх Кирилл поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравительном послании отметил, что Александр Лукашенко неизменно уделяет внимание вопросам духовно-нравственного...

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в поздравительном послании отметил, что Александр Лукашенко неизменно уделяет внимание вопросам духовно-нравственного состояния людей, о чем свидетельствует, в частности, плодотворное взаимодействие органов государственной власти с Белорусским экзархатом. Предстоятель выразил надежду на продолжение сотрудничества, призванного способствовать консолидации народа, реализации социально значимых проектов и инициатив, просвещению и патриотическому воспитанию молодого поколения.