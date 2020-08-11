﻿ Помпео обсудит 15 августа в Варшаве ситуацию в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помпео обсудит 15 августа в Варшаве ситуацию в Беларуси

13.08.2020 09:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Государственный секретарь США Майк Помпео обсудит ситуацию в Беларуси с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Польши.

Помпео будет находиться в Варшаве 15 августа, где проведет переговоры с польскими властями, ожидается подписание военного сотрудничества между Польшей и США.

© Sputnik / Виктор Толочко
МИД готов представить факты о подоплеке нынешних событий в Беларуси

"Обсуждая широкий спектр международных вопросов, министры также обратятся к текущей ситуации в Беларуси", - говорится в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что глава МИД Чехии Томаш Петршичек в ходе переговоров с Помпео, который сегодня находится в Чехии, также сообщил, что хочет обсудить ситуацию в Беларуси.

Несанкционированные уличные акции проходят в Беларуси с 9 августа, наиболее крупные из них – в Минске. Протесты начались после завершения президентских выборов, в которых победил действующий президент Александр Лукашенко.

Читайте также:

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидается, что в ходе визита в Польшу будет подписан польско-американский договор о военном сотрудничестве.
 
Новости дня
Новости политики
 
Президент Армении А. Саркисян в телефонном разговоре поздравил А. Лукашенко с победой на выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

14.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
15.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика