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Помпео обсудит 15 августа в Варшаве ситуацию в Беларуси
13.08.2020 09:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг – Sputnik. Государственный секретарь США Майк Помпео обсудит ситуацию в Беларуси с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает
Помпео будет находиться в Варшаве 15 августа, где проведет переговоры с польскими властями, ожидается подписание военного сотрудничества между Польшей и США.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Обсуждая широкий спектр международных вопросов, министры также обратятся к текущей ситуации в Беларуси", - говорится в сообщении МИД.
Ранее сообщалось, что глава МИД Чехии Томаш Петршичек в ходе переговоров с Помпео, который сегодня находится в Чехии, также сообщил, что хочет обсудить ситуацию в Беларуси.
Несанкционированные уличные акции проходят в Беларуси с 9 августа, наиболее крупные из них – в Минске. Протесты начались после завершения президентских выборов, в которых победил действующий президент Александр Лукашенко.
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Ожидается, что в ходе визита в Польшу будет подписан польско-американский договор о военном сотрудничестве.
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