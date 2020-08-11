Помпео обсудит 15 августа в Варшаве ситуацию в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Государственный секретарь США Майк Помпео обсудит ситуацию в Беларуси с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Польши.

Помпео будет находиться в Варшаве 15 августа, где проведет переговоры с польскими властями, ожидается подписание военного сотрудничества между Польшей и США.

"Обсуждая широкий спектр международных вопросов, министры также обратятся к текущей ситуации в Беларуси", - говорится в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что глава МИД Чехии Томаш Петршичек в ходе переговоров с Помпео, который сегодня находится в Чехии, также сообщил, что хочет обсудить ситуацию в Беларуси.

Несанкционированные уличные акции проходят в Беларуси с 9 августа, наиболее крупные из них – в Минске. Протесты начались после завершения президентских выборов, в которых победил действующий президент Александр Лукашенко.

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