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Президент Армении А. Саркисян в телефонном разговоре поздравил А. Лукашенко с победой на выборах
12.08.2020 06:30 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTС убедительной победой Александра Лукашенко поздравил Президент Армении. Армен Саркисян в телефонном разговоре пожелал дальнейших успехов в деле развития страны. Лидеры обсудили также повестку дня белорусско-армянских отношений, перспективы дальнейшего развития сотрудничества по различным направлениям.
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С убедительной победой Александра Лукашенко поздравил Президент Армении. Армен Саркисян в телефонном разговоре пожелал дальнейших успехов в деле развития...
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