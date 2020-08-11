ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Армении А. Саркисян в телефонном разговоре поздравил А. Лукашенко с победой на выборах

12.08.2020 06:30 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С убедительной победой Александра Лукашенко поздравил Президент Армении. Армен Саркисян в телефонном разговоре пожелал дальнейших успехов в деле развития страны. Лидеры обсудили также повестку дня белорусско-армянских отношений, перспективы дальнейшего развития сотрудничества по различным направлениям.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С убедительной победой Александра Лукашенко поздравил Президент Армении. Армен Саркисян в телефонном разговоре пожелал дальнейших успехов в деле развития...
 
Новости дня
Новости политики
 
Патриарх Кирилл поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика