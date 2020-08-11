Кондрусевич: впервые в современной истории Беларуси брат поднял руку на брата

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Глава белорусских католиков митрополит Минский и Могилевский Тадеуш Кондрусевич призвал стороны конфликта прекратить насилие и решать проблемы мирным путем.

В Беларуси третьи сутки проходят уличные протесты, в которых принимают участие граждане, не согласные с итогами президентских выборов .

"В ходе активного противостояния уже, к сожалению, пролилась первая кровь, и появились потерпевшие с обеих сторон. Впервые в современной истории Беларуси брат поднял руку на брата", – говорится в обращении Кондрусевича, размещенном на официальном сайте конфессии.

Митрополит отметил, что на белорусской земле повторяется библейская история Каина, убившего своего брата Авеля.

Он призвался стороны конфликта остановить насилие. "Пусть ваши руки, созданные для мирного труда и братского приветствия, не поднимают ни оружия, ни камня", – сказал архиепископ.

"Ради скорейшего преодоления кризиса в обществе предлагаю безотлагательно созвать экстренный круглый стол, чтобы за ним, а не на баррикадах, решать дальнейшую судьбу нашего Отечества", – подчеркнул Кондрусевич.