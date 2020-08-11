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МИД готов представить факты о подоплеке нынешних событий в Беларуси
13.08.2020 09:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси готово предоставить западным партнерам конкретные факты о подоплеке событий, которые сейчас происходят в стране, сообщила пресс-служба ведомства.
© Sputnik / Виктор Толочко
В республике уже третий день происходят массовые акции протеста, в ходе которых граждане выражают свое недовольство результатами президентских выборов,
"Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию", – сказали в МИД.
Там также подчеркнули, что отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и неправде, а ведь на основании этого ЕС уже
"Еще до выборной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем", – сообщили в министерстве.
В пресс-службе отметили, что Беларусь предлагает объективно и без эмоций разобраться в том, что и почему происходит сейчас в республике. "Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа", – сообщили в МИД.
В ведомстве призвали зарубежных партнеров к взвешенному анализу, а также не спешить с заявлениями, которые еще больше подогревают нестабильность в обществе.
"Поддерживаете независимость и суверенитет – проявите не только принципиальность, но и ответственность", – заключили в МИД.
Напомним, по информации ЦИК Беларуси, на президентских выборах действующий глава государства Александр Лукашенко
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В ведомстве призвали зарубежных партнеров не спешить с заявлениями, которые еще больше подогревают нестабильность в обществе.
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