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МИД готов представить факты о подоплеке нынешних событий в Беларуси

13.08.2020 09:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 авг – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси готово предоставить западным партнерам конкретные факты о подоплеке событий, которые сейчас происходят в стране, сообщила пресс-служба ведомства.

© Sputnik / Виктор Толочко
Третий день протестов в Беларуси: акции из центра переместились в микрорайоны

В республике уже третий день происходят массовые акции протеста, в ходе которых граждане выражают свое недовольство результатами президентских выборов, состоявшихся 9 августа. В результате силовиками были задержаны около пяти тысяч человек, в том числе представители СМИ, есть пострадавшие в стычках с ОМОНом.

"Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделали важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию", – сказали в МИД.

Там также подчеркнули, что отдельные громкие выводы на высшем и высоком уровнях основаны на односторонней информации и неправде, а ведь на основании этого ЕС уже планирует принимать определенные решения.

"Еще до выборной кампании мы обращались за содействием наших партнеров, говоря о фактах прямого внешнего вмешательства. Мы неоднократно предлагали вам, критикующим нас сегодня, вместе разобраться в происходящем", – сообщили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что Беларусь предлагает объективно и без эмоций разобраться в том, что и почему происходит сейчас в республике. "Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа", – сообщили в МИД.

В ведомстве призвали зарубежных партнеров к взвешенному анализу, а также не спешить с заявлениями, которые еще больше подогревают нестабильность в обществе.

"Поддерживаете независимость и суверенитет – проявите не только принципиальность, но и ответственность", – заключили в МИД.

Напомним, по информации ЦИК Беларуси, на президентских выборах действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская – 10,09

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве призвали зарубежных партнеров не спешить с заявлениями, которые еще больше подогревают нестабильность в обществе.
 
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