ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Вьетнама поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост Президента Беларуси

12.08.2020 11:33 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Нгуен Фу Чонг отметил, что Вьетнам всегда интересуется, следит и радуется успехам, достигнутым белорусским народом под руководством Александра Лукашенко в развитии и повышении позиции страны на международной арене. Нгуен Фу Чонг пожелал белорусскому народу достижения новых успехов в строительстве благополучной и процветающей Беларуси.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нгуен Фу Чонг отметил, что Вьетнам всегда интересуется, следит и радуется успехам, достигнутым белорусским народом под руководством Александра Лукашенко в...
 
Новости дня
Новости политики
 
МИД: Предлагаем без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

11.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
12.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика