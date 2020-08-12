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В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с переизбранием на пост главы государства

12.08.2020 12:39 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Лидер Вьетнама Нгуен Фу Чонг отметил важность сохранения и развития торгово-экономической кооперации стран. Ханой настроен на то, чтобы стороны продолжали тесно взаимодействовать. Поздравительное послание в адрес Александра Лукашенко  поступило от президента и вице-президента Никарагуа. 
 
 
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Лидер Вьетнама Нгуен Фу Чонг отметил важность сохранения и развития торгово-экономической кооперации стран. Ханой настроен на то, чтобы стороны продолжали тесно...
 
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