Помпео не исключает санкции и приостановку поставок нефти в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео не исключил санкций против Беларуси, в том числе приостановку поставок нефти.

"Я уверен, что мы все эти вещи рассмотрим. Но важны критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать, не только односторонне как Соединенные Штаты, но в многостороннем формате, чтобы добиться хорошего результата для белорусского народа — вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках нефтепродуктов. Эти вещи еще не определены", - заявил Помпео в интервью, текст которого распространила пресс-служба Госдепартамента.

В нем Помпео отмечает, что официальный Вашингтон глубоко разочарован тем, что голосование в Беларуси не было свободным и справедливым. Госсекретарь США также выражает обеспокоенность в связи с применением силы в отношении мирных протестующих.

"Мы будем работать с нашими европейскими друзьями, теми, кто в равной степени обеспокоен произошедшим", - заявил Помпео.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа . По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей , пришедших на участки.

После того как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов начались акции протеста несогласных с результатами выборов. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих спецсредства и спецтехнику . За первые два дня протестов в стране было задержано около пяти тысяч человек, пострадало около 200, погиб один человек .