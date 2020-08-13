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Помпео не исключает санкции и приостановку поставок нефти в Беларусь
13.08.2020 09:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео не исключил санкций против Беларуси, в том числе приостановку поставок нефти.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я уверен, что мы все эти вещи рассмотрим. Но важны критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать, не только односторонне как Соединенные Штаты, но в многостороннем формате, чтобы добиться хорошего результата для белорусского народа — вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках нефтепродуктов. Эти вещи еще не определены", - заявил Помпео в интервью, текст которого распространила пресс-служба Госдепартамента.
В нем Помпео отмечает, что официальный Вашингтон глубоко разочарован тем, что голосование в Беларуси не было свободным и справедливым. Госсекретарь США также выражает обеспокоенность в связи с применением силы в отношении мирных протестующих.
"Мы будем работать с нашими европейскими друзьями, теми, кто в равной степени обеспокоен произошедшим", - заявил Помпео.
Выборы президента Беларуси
После того как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов начались
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Окончательное решение о том, какой будет реакция США на ситуацию вокруг выборов президента Беларуси в Белом доме еще не принято.
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