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Помпео не исключает санкции и приостановку поставок нефти в Беларусь

13.08.2020 09:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео не исключил санкций против Беларуси, в том числе приостановку поставок нефти.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я уверен, что мы все эти вещи рассмотрим. Но важны критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать, не только односторонне как Соединенные Штаты, но в многостороннем формате, чтобы добиться хорошего результата для белорусского народа — вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках нефтепродуктов. Эти вещи еще не определены", - заявил Помпео в интервью, текст которого распространила пресс-служба Госдепартамента.

В нем Помпео отмечает, что официальный Вашингтон глубоко разочарован тем, что голосование в Беларуси не было свободным и справедливым. Госсекретарь США также выражает обеспокоенность в связи с применением силы в отношении мирных протестующих.

"Мы будем работать с нашими европейскими друзьями, теми, кто в равной степени обеспокоен произошедшим", - заявил Помпео.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки.

После того как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов начались акции протеста несогласных с результатами выборов. Правоохранительные органы использовали для разгона протестующих спецсредства и спецтехнику. За первые два дня протестов в стране было задержано около пяти тысяч человек, пострадало около 200, погиб один человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Окончательное решение о том, какой будет реакция США на ситуацию вокруг выборов президента Беларуси в Белом доме еще не принято.
 
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