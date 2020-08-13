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Минобороны Польши: НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси
13.08.2020 09:18 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. НАТО не стоит вмешиваться в ситуацию, сложившуюся в Беларуси после президентских выборов, об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я думаю, то, что делается в Беларуси, - это прежде всего дело соседской поддержки. Я не думаю, чтобы это была хорошая тема для североатлантического союза", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, должен ли альянс вмешаться в события, происходящие в Беларуси.
Блащак также напомнил, что ранее президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа
Напомним,
Несанкционированные акции
По данным МВД Беларуси, в ходе беспорядков погиб один человек погиб, более 200 человек пострадали, несколько тысяч были задержаны. Один задержанный участник протестов
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Глава ведомства Мариуш Блащак напомнил, что президенты Польши и Литвы предложили выступить посредниками в переговорах между Беларусью и Евросоюзом.
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