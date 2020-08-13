Минобороны Польши: НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. НАТО не стоит вмешиваться в ситуацию, сложившуюся в Беларуси после президентских выборов, об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

"Я думаю, то, что делается в Беларуси, - это прежде всего дело соседской поддержки. Я не думаю, чтобы это была хорошая тема для североатлантического союза", - подчеркнул он, отвечая на вопрос, должен ли альянс вмешаться в события, происходящие в Беларуси.

Блащак также напомнил, что ранее президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа предложили выступить посредниками в переговорах Беларуси с Евросоюзом.

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси вечером 9 августа после выборов президента , на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов, однако не все белорусы с этим согласились.

Несанкционированные акции продолжаются по всей республике , их жестко разгоняют силовики с применением слезоточивого газа, светошумовых гранат и резиновых пуль.

По данным МВД Беларуси, в ходе беспорядков погиб один человек погиб, более 200 человек пострадали, несколько тысяч были задержаны. Один задержанный участник протестов скончался в среду , СК проводит проверку по факту его смерти.

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