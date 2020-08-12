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Караник назвал акцию протеста медиков срежиссированной
13.08.2020 09:07 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг – Sputnik. Акция медицинских работников возле медицинского университета в Минске была срежиссирована, такое мнение высказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.
Около 200 медиков выстроились 12 августа
"Обидно понимать, что наших коллег используют для создания картинки и провоцирования силового ответа представителей органов внутренних дел. Удивительно осознавать, что люди, выступающие против насилия, отказываются разговаривать и решать проблемы. Ведь умение разговаривать и слышать – главный метод профилактики насилия. Удивительно видеть, как организаторы выставляют наших сотрудников для лучшего кадра, представляя это как стихийную акцию", – сказал он.
Караник отметил, что ему противно было узнать, что многие медики, призывая выйти на мероприятие в Минске, якобы сами находятся в других городах или просто не приходят на акцию.
Он не стал отрицать: значительная часть медиков, действительно, вышла на улицу с добрыми намерениями, но при этом предостерег медицинских работников, что если бы среди них находилось хотя бы несколько провокаторов, это бы спровоцировало "силовой ответ представителей органов правопорядка".
"У организаторов (в этот раз) цветная и кровожадная картинка не получилась. И, к счастью для нас, никто из наших коллег не пострадал! Уважаемые работники системы здравоохранения! Нам дорог и нужен каждый из вас! Мы – за цивилизованный путь решения споров! Если у вас есть вопросы или нерешенные проблемы, которые требуют обсуждения, мы готовы встречаться – как с каждым из вас отдельно, так и с коллективами", – предложил он.
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После того как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов начались
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По словам министра здравоохранения, его коллег используют для создания картинки и провокации милиционеров на применение силы.
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