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Посла Беларуси вызвали в МИД Чехии после заявления "об управлении протестами"
13.08.2020 11:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Посол Беларуси вызван в МИД Чехии для дачи объяснений в связи с недавним
© AFP 2020 / PETRAS MALUKAS
Министр подчеркнул, что в республике не могут согласиться с обвинениями.
"Мы хотим выяснить, почему он произнес такие слова, и возможно ли представление доказательств. Мы выразили решительный протест в связи с данным заявлением, направленным против Чехии", – цитирует его издание Parlamentni Listy.
Он отметил также, что чешское правительство не участвовало в организации демонстраций и "давно пытается поддержать гражданское общество".
Ранее об актуальной ситуации в Беларуси уже высказывались премьер Чехии Андрей Бабиш и
Выборы президента Беларуси
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Министр подчеркнул, что в стране не могут согласиться с обвинениями и хотят выяснить, возможно ли представление доказательств.
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