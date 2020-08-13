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Посла Беларуси вызвали в МИД Чехии после заявления "об управлении протестами"

13.08.2020 11:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Посол Беларуси вызван в МИД Чехии для дачи объяснений в связи с недавним заявлением президента Александра Лукашенко об управлении протестами из Чехии, об этом заявил министр иностранных дел страны Томаш Петржичек.

© AFP 2020 / PETRAS MALUKAS
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Министр подчеркнул, что в республике не могут согласиться с обвинениями.

"Мы хотим выяснить, почему он произнес такие слова, и возможно ли представление доказательств. Мы выразили решительный протест в связи с данным заявлением, направленным против Чехии", – цитирует его издание Parlamentni Listy.

Он отметил также, что чешское правительство не участвовало в организации демонстраций и "давно пытается поддержать гражданское общество".

Ранее об актуальной ситуации в Беларуси уже высказывались премьер Чехии Андрей Бабиш и госсекретарь США Майк Помпео: тогда Бабиш выразил надежду на то, что "Евросоюз в самое ближайшее время рассмотрит ситуацию в Беларуси и предпримет конкретные шаги для поддержки белорусского народа".

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. После того как стали известны итоги голосования, в Минске и ряде регионов три дня продолжались акции протеста несогласных с результатами выборов.

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Теги: Минск
 
 
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Министр подчеркнул, что в стране не могут согласиться с обвинениями и хотят выяснить, возможно ли представление доказательств.
 
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