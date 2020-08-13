В графике Путина нет встречи с Лукашенко – пресс-служба Кремля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. В графике президента России Владимира Путина встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко нет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг.

"Нет такой встречи в графике", – цитирует РИА Новости представителей пресс-службы.

Напомним, ранее в ряде Telegram-каналов со ссылкой на источники появилась информация о том, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. После в Минске и ряде регионов несколько дней продолжались несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

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