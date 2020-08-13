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В графике Путина нет встречи с Лукашенко – пресс-служба Кремля
13.08.2020 10:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. В графике президента России Владимира Путина встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко нет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг.
"Нет такой встречи в графике", – цитирует
Напомним, ранее в ряде Telegram-каналов со ссылкой на источники появилась информация о том, что
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Ранее Telegram-каналы со ссылкой на свои источники сообщали, что Лукашенко срочно вылетел в Москву для встречи с Путиным.
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