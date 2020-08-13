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Канцлер Австрии: гибель демонстрантов из Беларуси нужно расследовать

13.08.2020 15:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал провести независимое расследование гибели демонстрантов из Беларуси.

© Sputnik / Сергей Мелконов
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"Мы осуждаем события в Беларуси и насильственные действия против демонстрантов в эти дни. Арестованные должны быть немедленно освобождены, гибель демонстрантов должна быть быстро и полностью расследована независимой стороной", – написал канцлер на своей официальной странице в Twitter.

Курц добавил, что "нужна четкая реакция ЕС".

По информации МВД, 10 августа в Минске скончался один участник несанкционированной акции. Позже стало известно о гибели еще одного демонстранта из Гомеля. Следственный комитет проводит проверку по факту его гибели. Сообщалось, что он скончался в больнице, куда его доставили из мест отбывания ареста.

Выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. После оглашения результатов в воскресенье начали проходить массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжаются каждый день по стране. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В республики скончались два участника несанкционированных акций протестов – смерть одного из них наступила в больнице, куда его доставили из мест отбывания...
 
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