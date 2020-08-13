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Канцлер Австрии: гибель демонстрантов из Беларуси нужно расследовать
13.08.2020 15:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг – Sputnik. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал провести независимое расследование гибели демонстрантов из Беларуси.
© Sputnik / Сергей Мелконов
"Мы осуждаем события в Беларуси и насильственные действия против демонстрантов в эти дни. Арестованные должны быть немедленно освобождены, гибель демонстрантов должна быть быстро и полностью расследована независимой стороной", – написал канцлер на своей официальной странице в
Курц добавил, что "нужна четкая реакция ЕС".
По информации МВД, 10 августа в Минске
Выборы президента прошли в Беларуси 9 августа. После оглашения результатов в воскресенье начали проходить массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжаются каждый день по стране. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
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