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Зарубежные послы возложили цветы на "Пушкинской"
13.08.2020 16:08 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 авг — Sputnik. Делегация зарубежных послов в четверг возложила цветы к стихийному мемориалу около станции метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент Sputnik.
"Мы, послы стран ЕС, и я как руководитель представительства Евросоюза скорбим из-за смертей, которые уже имели место в Беларуси", - заявил глава Представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель во время возложения цветов около станции метро.
© Sputnik
Глава Представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель
По его словам, послы "пришли сюда для того, чтобы выразить свою солидарность с жертвами насилия, которые мы наблюдаем в разных городах вашей страны".
© Sputnik
Зарубежные послы возложили цветы на "Пушкинской"
"Мы призываем белорусские власти разрешить людям реализовать свое право на мирный протест", — подчеркнул Шубель.
Также страны ЕС призывают "к освобождению всех, кто был незаконно задержан".
© Sputnik
В ходе столкновений около станции метро "Пушкинская" появилась первая жертва
"Завтра состоится заседание совета стран Европейского союза. Министры иностранных дел Евросоюза примут решение в отношении Беларуси", - заключил он.
Цветы к мемориалу возложили не только послы Евросоюза, но и представительница дипмиссии США и посол Японии.
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У станции метро "Пушкинская" происходили наиболее жесткие стычки протестующих с правоохранителями, здесь же появилась первая жертва протестов.
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