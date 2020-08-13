Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Делегация зарубежных послов в четверг возложила цветы к стихийному мемориалу около станции метро "Пушкинская" в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Акции протеста продолжаются в Беларуси с воскресенья – дня президентских выборов, 9 августа. Более шести тысяч человек задержаны, сотни пострадали. В ходе столкновений около станции метро "Пушкинская" погиб протестующий.

"Мы, послы стран ЕС, и я как руководитель представительства Евросоюза скорбим из-за смертей, которые уже имели место в Беларуси", - заявил глава Представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель во время возложения цветов около станции метро.

© Sputnik Глава Представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель

По его словам, послы "пришли сюда для того, чтобы выразить свою солидарность с жертвами насилия, которые мы наблюдаем в разных городах вашей страны".

© Sputnik Зарубежные послы возложили цветы на "Пушкинской"

"Мы призываем белорусские власти разрешить людям реализовать свое право на мирный протест", — подчеркнул Шубель.

Также страны ЕС призывают "к освобождению всех, кто был незаконно задержан".

© Sputnik В ходе столкновений около станции метро "Пушкинская" появилась первая жертва

"Завтра состоится заседание совета стран Европейского союза. Министры иностранных дел Евросоюза примут решение в отношении Беларуси", - заключил он.

Цветы к мемориалу возложили не только послы Евросоюза, но и представительница дипмиссии США и посол Японии.