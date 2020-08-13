Глава ЕП призвал Лукашенко прекратить насилие против демонстрантов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг – Sputnik. Глава Европарламента Давид Сассоли призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить применение силы против мирных демонстрантов, своим мнением по поводу ситуации в стране он поделился в Twitter.

Сассоли призвал действующего президента Беларуси остановить насилие и незамедлительно освободить задержанных.

"Народ Беларуси имеет право на протест. Использование грубой силы государством должно иметь последствия в соответствии с международным правом", – написал Сассоли.

Напомним, на неделе ЕС заявил, что не считает состоявшиеся в Беларуси президентские выборы "ни свободными, ни справедливыми", и пригрозил применить меры в отношении причастных к насилию в отношении участников мирных протестов.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. После в Минске и ряде регионов несколько дней продолжались несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

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