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РФ надеется на скорое разрешение ситуации с задержанием в Беларуси 33 россиян

13.08.2020 16:42 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 авг - Sputnik. Москва надеется на скорое урегулирование ситуации с возвращением в Россию 33 задержанных перед выборами в Беларуси россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"Мы ожидаем также, что профессиональное взаимодействие по линии следственных комитетов, генеральных прокуратур и иных ведомств двух стран поможет в кратчайшие сроки разобраться и в ситуации с задержанием в республике 33 граждан России", – сказала Захарова на брифинге.

Белорусские спецслужбы 29 июля задержали 33 граждан РФ. По версии следствия, россиянине подозреваются в подготовке к массовым беспорядкам накануне выборов президента.

В российском МИД ранее заявили, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, в Москве призвали прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что задержанные россияне не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Беларуси. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение. 

Как сообщили Sputnik в посольстве РФ в Минске, Москва прикладывает все усилия для возвращения задержанных на родину. 

 
Теги: Минск
 
 
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Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение. 
 
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