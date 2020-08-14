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Лукашенко сообщил, где находится, и высказался о забастовках

14.08.2020 13:06 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Лукашенко отметил, что сегодня в Беларуси пытаются раскачать трудовые коллективы, которые являются «основой нашей страны». Он напомнил о своей позиции в вопросе отношения к людям, когда во время пандемии «запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу». О задержаниях и избиениях президент не вспомнил, выступая на совещании повопросам строительной отрасли.

В начале заседания он заявил, что находится в стране. Отметим, что в последние дни в соцсетях и телеграм-каналах многие высказывают предположения, что президент болен и улетел за границу. В ГосСМИ каждый день сообщают о совещаниях «по актуальным вопросам», 1 августа – по вопросам строительной отрасли. 

Однако люди замечают, что в последние двое суток Лукашенко не высказывается о проходящих в стране протестах. Вместо него выступают Наталья Кочанова и Юрий Караев.

«Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», - отметил президент в начале совещания.

Президент заявил, что никого держать не надо, «если люди хотят работать – пожалуйста», если же «человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим». В этом ракурсе он привел пример с «Беларуськалием» и заявил, что если остановить это нормально работающее предприятие на несколько дней, то это будет на руку российским и канадским конкурентам, которые «перекрестятся, и быстренько поставят то, что они хотят поставить».

Такая же ситуация будет, по его словам, и на машиностроительных предприятиях. «Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», - считает Лукашенко.

По его словам, мировая экономика только начинает оживать после пандемии, и все «борются за эти рынки». «Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать – работайте», - сказал Лукашенко.

Как все было

Напомним, в Беларуси после президентских выборов 9 августа начались и продолжаются акции протеста с требованием перемен в стране. В первую ночь они длились 7 часов. За все время протестов задержано более 6 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел. Разгоны демонстрантов сопровождаются особой жестокостью со стороны правоохранителей.

На фоне уличных акций протеста против насилия многие предприятия Беларуси начали бессрочные забастовки. Люди не могут смириться с нечестными выборами, прошедшими 9 августа в стране, и жестокостью правоохранителей, избивавших безоружных людей.

Вечером 13 августа председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила, что Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний участников несанкционированных акций. По ее словам, освобождены более тысячи человек «под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям».

Историк Александр Пашкевич, который 13 августа вечером вышел на свободу, написал у себя в Facebook, что ни он, ни кто-либо из освобожденных десяти человек с его камеры «не давал таких обязательств ни Кочановой, ни ее шефу и кому бы то ни было.

В ночь с 13 на 14 августа задержанных во время уличных акций начали массово выпускать из изолятора на Окрестина. Большинство из них рассказывают об издевательствах, которым подвергались во время нахождения в изоляторе.

Ночью к Окрестина приехал замглавы МВД Александр Барсуков, который заявил, что над задержанными на протестах в Минске не издевались.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в свою очередь заявил, что берет на себя ответственность и извиняется перед случайными пострадавшими во время акций протестов.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко отметил, что сегодня в Беларуси пытаются раскачать трудовые коллективы, которые являются «основой нашей страны». Он напомнил о своей позиции в вопросе...
 
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