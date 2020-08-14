Лукашенко сообщил, где находится, и высказался о забастовках

Лукашенко отметил, что сегодня в Беларуси пытаются раскачать трудовые коллективы, которые являются «основой нашей страны». Он напомнил о своей позиции в вопросе отношения к людям, когда во время пандемии «запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу». О задержаниях и избиениях президент не вспомнил, выступая на совещании повопросам строительной отрасли.

В начале заседания он заявил, что находится в стране. Отметим, что в последние дни в соцсетях и телеграм-каналах многие высказывают предположения, что президент болен и улетел за границу. В ГосСМИ каждый день сообщают о совещаниях «по актуальным вопросам», 1 августа – по вопросам строительной отрасли.

Однако люди замечают, что в последние двое суток Лукашенко не высказывается о проходящих в стране протестах. Вместо него выступают Наталья Кочанова и Юрий Караев.

«Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», - отметил президент в начале совещания.

Президент заявил, что никого держать не надо, «если люди хотят работать – пожалуйста», если же «человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим». В этом ракурсе он привел пример с «Беларуськалием» и заявил, что если остановить это нормально работающее предприятие на несколько дней, то это будет на руку российским и канадским конкурентам, которые «перекрестятся, и быстренько поставят то, что они хотят поставить».

Такая же ситуация будет, по его словам, и на машиностроительных предприятиях. «Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», - считает Лукашенко.

По его словам, мировая экономика только начинает оживать после пандемии, и все «борются за эти рынки». «Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать – работайте», - сказал Лукашенко.

Как все было

Напомним, в Беларуси после президентских выборов 9 августа начались и продолжаются акции протеста с требованием перемен в стране. В первую ночь они длились 7 часов. За все время протестов задержано более 6 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел. Разгоны демонстрантов сопровождаются особой жестокостью со стороны правоохранителей.

На фоне уличных акций протеста против насилия многие предприятия Беларуси начали бессрочные забастовки . Люди не могут смириться с нечестными выборами, прошедшими 9 августа в стране, и жестокостью правоохранителей, избивавших безоружных людей.

Вечером 13 августа председатель Совета республики Наталья Кочанова заявила , что Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний участников несанкционированных акций. По ее словам, освобождены более тысячи человек «под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям».

Историк Александр Пашкевич, который 13 августа вечером вышел на свободу, написал у себя в Facebook, что ни он, ни кто-либо из освобожденных десяти человек с его камеры «не давал таких обязательств ни Кочановой, ни ее шефу и кому бы то ни было.

В ночь с 13 на 14 августа задержанных во время уличных акций начали массово выпускать из изолятора на Окрестина. Большинство из них рассказывают об издевательствах, которым подвергались во время нахождения в изоляторе.

Ночью к Окрестина приехал замглавы МВД Александр Барсуков, который заявил , что над задержанными на протестах в Минске не издевались.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в свою очередь заявил, что берет на себя ответственность и извиняется перед случайными пострадавшими во время акций протестов.