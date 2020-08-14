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Лукашенко сообщил, где находится, и высказался о забастовках
14.08.2020 13:06 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Лукашенко отметил, что сегодня в Беларуси пытаются раскачать трудовые коллективы, которые являются «основой нашей страны». Он напомнил о своей позиции в вопросе отношения к людям, когда во время пандемии «запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу». О задержаниях и избиениях президент не вспомнил, выступая на совещании повопросам строительной отрасли.
В начале заседания он заявил, что находится в стране. Отметим, что в последние дни в соцсетях и телеграм-каналах многие высказывают предположения, что президент болен и улетел за границу. В ГосСМИ каждый день сообщают о совещаниях «по актуальным вопросам», 1 августа – по вопросам строительной отрасли.
Однако люди замечают, что в последние двое суток Лукашенко не высказывается о проходящих в стране протестах. Вместо него выступают Наталья Кочанова и Юрий Караев.
«Для начала, я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», - отметил президент в начале совещания.
Президент заявил, что никого держать не надо, «если люди хотят работать – пожалуйста», если же «человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим». В этом ракурсе он привел пример с «Беларуськалием» и заявил, что если остановить это нормально работающее предприятие на несколько дней, то это будет на руку российским и канадским конкурентам, которые «перекрестятся, и быстренько поставят то, что они хотят поставить».
Такая же ситуация будет, по его словам, и на машиностроительных предприятиях. «Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», - считает Лукашенко.
По его словам, мировая экономика только начинает оживать после пандемии, и все «борются за эти рынки». «Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите - бастуйте, хотите работать – работайте», - сказал Лукашенко.
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Лукашенко отметил, что сегодня в Беларуси пытаются раскачать трудовые коллективы, которые являются «основой нашей страны». Он напомнил о своей позиции в вопросе...
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