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Глава Еврокомиссии потребовала санкций в отношении белорусских чиновников
14.08.2020 13:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Евросоюзу нужно ввести дополнительные санкции против тех, кто нарушил демократические ценности в Беларуси, такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушал демократические ценности или права человека в Беларуси", - написала она в Twitter.
Глава Еврокомиссии также отметила, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС "продемонстрирует нашу решительную поддержку прав людей в Беларуси".
Белорусский вопрос в пятницу обсуждается на видеоконференции глав МИД ЕС. Кроме того, Эстония намерена поднять вопрос о ситуации в Беларуси на
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В пятницу главы МИД Евросоюза проводят чрезвычайную видеоконференцию, в ходе которой обсуждают в том числе и белорусский вопрос.
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