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Светлана Тихановская записала новое видеообращение
14.08.2020 13:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 авг – Sputnik. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала очередное видеообращение, в котором поблагодарила всех своих избирателей и призвала мирными способами отстоять свои голоса.
"Для меня и, думаю, для каждого в нашей стране человеческая жизнь – самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Призываю власть прекратить это и пойти на диалог", – сказала Тихановская.Она также напомнила, что с самого начала кампании призывала только к мирным и законным способам отстаивания своих голосов. Между тем, по ее словам, "мирный выход людей на улицу власть превратила в кровавую бойню". Она призналась, что с болью смотрит на то, что происходит в нашей стране в последние дни.
Она также поблагодарила сотрудников, "которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан", работников предприятий, которые не побоялись и объявили забастовки.
Тихановская также предложила своим избирателям подписать петицию и таким образом подтвердить, что они голосовали за нее.
© Sputnik / Виктор Толочко
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На президентских выборах Тихановская заняла второе место, позже она заявила о том, что не признает результаты, и подала жалобу в ЦИК.
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