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Светлана Тихановская записала новое видеообращение

14.08.2020 13:16 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала очередное видеообращение, в котором поблагодарила всех своих избирателей и призвала мирными способами отстоять свои голоса.

"Для меня и, думаю, для каждого в нашей стране человеческая жизнь – самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Призываю власть прекратить это и пойти на диалог", – сказала Тихановская.

Она также напомнила, что с самого начала кампании призывала только к мирным и законным способам отстаивания своих голосов. Между тем, по ее словам, "мирный выход людей на улицу власть превратила в кровавую бойню". Она призналась, что с болью смотрит на то, что происходит в нашей стране в последние дни.

Она также поблагодарила сотрудников, "которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан", работников предприятий, которые не побоялись и объявили забастовки.

Тихановская также предложила своим избирателям подписать петицию и таким образом подтвердить, что они голосовали за нее.

© Sputnik / Виктор Толочко
Доверенное лицо Тихановской: работа объединенного штаба будет продолжена

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу на выборах в первом туре одержал президент Беларуси Александр Лукашенко. Тихановская заявила, что не признает результаты, поскольку озвученные объединенным штабом данные об итогах голосования на отдельных участках говорили об обратном – там Тихановская набирала существенно больше 50%. Кандидат подала жалобу в ЦИК. Во вторник стало известно, что Тихановская покинула страну и находится в Литве. В объединенном штабе кандидата сообщили, что ее вывезли белорусские власти.

Недовольные озвученными результатами люди с вечера 9 августа выходят на улицы. До 13 августа акции жестко подавлялись силовиками – в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По состоянию на утро четверга количество задержанных достигло 6,7 тысячи человек, вечером этого же дня их начали отпускать из минского ЦИП и тюрьмы в Жодино.

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Теги: Минск
 
 
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На президентских выборах Тихановская заняла второе место, позже она заявила о том, что не признает результаты, и подала жалобу в ЦИК.
 
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