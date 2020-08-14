Зеленский не приедет в Беларусь до стабилизации обстановки – МИД Украины

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Украинский президент Владимир Зеленский не приедет с визитом в Беларусь до стабилизации ситуации в стране, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу в Гродно , где в октябре должен пройти Третий форум регионов Беларуси и Украины.

"Я думаю, что пока ситуация в Беларуси не стабилизируется, было бы опрометчиво объявлять какие-то визиты, инициативы. Сейчас главная задача – с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Беларуси и наладить диалог между белорусской властью и белорусским обществом", - заявил Кулеба в пятницу в эфире "Украинского радио", отвечая на вопрос, снят ли с повестки дня вопрос визита Зеленского в Беларусь.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу на выборах в первом туре одержал президент Беларуси Александр Лукашенко. Недовольные озвученными результатами люди с вечера 9 августа выходят на улицы . До 13 августа акции жестко подавлялись силовиками - в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По состоянию на утро четверга количество задержанных достигло 6,7 тысячи человек. Накануне министр внутренних дел Юрий Караев извинился за травмы случайных людей во время акций протеста. Из минского ЦИП и тюрьмы в Жодино стали отпускать задержанных .

В ряде стран белорусские послы были вызваны в министерства иностранных дел. Кроме того, Эстония заявила о намерении поднять вопрос о ситуации в Беларуси на открытом заседании Совета Безопасности ООН, в котором могут принять участие государства, не входящие в совет.

В пятницу ситуацию в Беларуси обсудят на видеоконференции главы МИД ЕС.

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