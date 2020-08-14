ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зеленский не приедет в Беларусь до стабилизации обстановки – МИД Украины

14.08.2020 12:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг – Sputnik. Украинский президент Владимир Зеленский не приедет с визитом в Беларусь до стабилизации ситуации в стране, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу в Гродно, где в октябре должен пройти Третий форум регионов Беларуси и Украины.

Одного из задержанных на акциях протеста в Минске украинцев отпустят

"Я думаю, что пока ситуация в Беларуси не стабилизируется, было бы опрометчиво объявлять какие-то визиты, инициативы. Сейчас главная задача – с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Беларуси и наладить диалог между белорусской властью и белорусским обществом", - заявил Кулеба в пятницу в эфире "Украинского радио", отвечая на вопрос, снят ли с повестки дня вопрос визита Зеленского в Беларусь.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу на выборах в первом туре одержал президент Беларуси Александр Лукашенко. Недовольные озвученными результатами люди с вечера 9 августа выходят на улицы. До 13 августа акции жестко подавлялись  силовиками - в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По состоянию на утро четверга количество задержанных достигло 6,7 тысячи человек. Накануне министр внутренних дел Юрий Караев извинился за травмы случайных людей во время акций протеста. Из минского ЦИП и тюрьмы в Жодино стали отпускать задержанных.

В ряде стран белорусские послы были вызваны в министерства иностранных дел. Кроме того, Эстония заявила о намерении поднять вопрос о ситуации в Беларуси на открытом заседании Совета Безопасности ООН, в котором могут принять участие государства, не входящие в совет. 

В пятницу ситуацию в Беларуси обсудят на видеоконференции главы МИД ЕС.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Александр Лукашенко пригласил украинского коллегу посетить в октябре Гродно для участия в Третьем форуме регионов Беларуси и Украины.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко высказался о митингах на предприятиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
14.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика