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Лукашенко рассказал о 90-х, новом правительстве и жестокости ОМОНа

16.08.2020 18:02 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко приехал на митинг на площади Независимости и попросил присутствующих не отдавать страну. Он заявил, что жестокость не нужна была власти, надо было остановить ипротестующих. «Если бы не остановили, вас бы здесь не было», - заявил Лукашенко.

Лейтмотивом митинга пресс-служба президента объявила «сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси». Сообщается, что присутствовало более 50 тысяч человек.

«Спасибо вам, минчане, за то, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего к вам из провинции», - эмоционально высказался президент.

«Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя и не без этого. Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, жен, сестер и детей!» - заявил он.

О новом правительстве

Лукашенко также напомнил, что Беларуси предложили новое правительство, созданное за рубежом (Светлана Тихановская сообщила, что готова схема смены старой власти).

«Этих правительств было море, и сейчас в Америке сидит одно из них. Нам не нужны заморские правительства. Нам нужно свое правительство, свое руководство, и мы будем его избирать», - сказал глава государства.

«Нам предлагают новую власть. Нам предлагают солдат НАТО, - продолжил Лукашенко. - Нас хотят одеть в лапти и погонять плеткой. Неужели вы этого не видите?! Если кто-то это хочет - без меня. Я никогда не пойду на слом нашего государства! Я никогда не пойду на уничтожение того, что создано нашими с вами руками! Этому не бывать!» - воскликнул президент.

Снова о 90-х

Он напомнил о 90-х годах, когда люди «просили кусок хлеба» и 20 долларов зарплаты, «просили спасти заводы.

Он также заявил, что в эти годы в Беларуси действовали ворюги и бандиты, которые грабили и убивали людей. Тогда были уничтожены 32 банды – «вот этими ребятами - ОМОНовцами, милицией, солдатами, которые за президентом.

По мнению Лукашенко, тогда он отвел народ от пропасти. Благодаря ему в Беларуси построено суверенное независимое государство.

«Вы тогда просили навести порядок. Я вам его навел! Вы просили без коррупции и олигархов. Где они, эти олигархи? Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это!», - сказал он.

О новых выборах

Он ответил и на призывы протестующих провести новые выборы.

«Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! - призвал глава государства. - Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести новые выборы», - сказал президент.

«Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация», - подчеркнул он.

О жестокости и ОМОне

«Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. Так кто? Вы ее породили, эту жестокость, я ее породил, власть? Она нам не нужна была. Надо было остановить их. Если бы не остановили, вас бы здесь не было. Вы бы как всегда горбатились на них, а они бы рвали и делили страну», - сказал он.

«Вместо того, чтобы быть там, на полигонах, на Западе, чтобы продемонстрировать свою силу, мы своих ребят держим на улицах и площадях, чтобы успокоить их (протестующих. – Прим.). Разве это нормально?», - поставил вопрос президент.

Другие лозунги Лукашенко в этот день

«Не толкайте людей к силовому противостоянию. Не позорьте страну - мирную, процветающую и спокойную, которой все в мире завидовали».

«Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю».

«Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы».

«Помните: я вас никогда не предавал и никогда не предам».

«Вы хотите реформ, скажите, каких, завтра начнем!»

«Не бывает вертолетных денег. Деньги надо зарабатывать каждый день, и не на площади, а в полях, на заводах и фабриках».

«Хочу обратиться, называя их на вы, к тем, кто сегодня заблудший, кто сегодня дезориентирован. Я хочу спросить у вас: чего хотите вы сейчас?».

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко приехал на митинг на площади Независимости и попросил присутствующих не отдавать страну.
 
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