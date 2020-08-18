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Президент Александр Лукашенко провел совещание с Советом безопасности

18.08.2020 20:00 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Внутриполитическая ситуация, координационный штаб оппозиции и несостоятельность его программы, а также  обстановка вдоль западных границ Беларуси.

Глава государства собрал совещание с членами Совета безопасности. Александр Лукашенко дал однозначную оценку созданному оппозицией координационному штабу, в том числе  высказался в отношении его состава. Детально Президент прокомментировал и ситуацию, которая складывается внутри страны. 

Что предлагает оппозиция: от разрыва с Россией до вхождения в ЕС и НАТО

Глава государства  раскритиковал программу оппозиционного штаба, в которой перечислены первоочередные меры до 2021 года и долгосрочные  до 2030. Александр Лукашенко поручил в правительстве и Администрации Президента  на каждый пункт  подготовить информацию о последствиях для страны, если это будет реализовано. Президент прошелся по всем пунктам программы. 

А. Лукашенко отмечает полную несостоятельность оппозиционной программы

Итак, что предлагает сегодня оппозиция. Как видим, присутствует явная антироссийская риторика. Среди предложений таможенный и пограничный контроль на границе, выход из интеграционных объединений, где присутствует Россия,  а значит, из Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС. Перевод системы образования (от детских садов до университетов)  на белорусский язык. А еще  запрет трансляций российских общественно-политических программ. Зато оппозиция предлагает  обязательное включение в телепакет  каналов Латвии, Литвы, Польши и Украины. Полная идеологическая и практическая трансформация с вполне понятным прицелом  на членство в Евросоюзе и НАТО. Впрочем, желающих насоветовать Беларуси, как якобы "лучше",  хватает не только внутри страны, но и извне. На совещании обсудили ситуацию, которая складывается на сегодняшний день  и за пределами внешнего контура. 

 
 
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Внутриполитическая ситуация, координационный штаб оппозиции и несостоятельность его программы, а также  обстановка вдоль западных границ Беларуси. Глава...
 
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