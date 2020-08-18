Источник материала: БT

Что предлагает оппозиция: от разрыва с Россией до вхождения в ЕС и НАТО

А. Лукашенко отмечает полную несостоятельность оппозиционной программы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Александр Лукашенко провел совещание с Советом безопасности Внутриполитическая ситуация, координационный штаб оппозиции и несостоятельность его программы, а также обстановка вдоль западных границ Беларуси. Глава...

Внутриполитическая ситуация, координационный штаб оппозиции и несостоятельность его программы, а также обстановка вдоль западных границ Беларуси.Глава государства собрал совещание с членами Совета безопасности. Александр Лукашенко дал однозначную оценку созданному оппозицией координационному штабу, в том числе высказался в отношении его состава. Детально Президент прокомментировал и ситуацию, которая складывается внутри страны.Глава государства раскритиковал программу оппозиционного штаба, в которой перечислены первоочередные меры до 2021 года и долгосрочные до 2030. Александр Лукашенко поручил в правительстве и Администрации Президента на каждый пункт подготовить информацию о последствиях для страны, если это будет реализовано. Президент прошелся по всем пунктам программы.Итак, что предлагает сегодня оппозиция. Как видим, присутствует явная антироссийская риторика. Среди предложений таможенный и пограничный контроль на границе, выход из интеграционных объединений, где присутствует Россия, а значит, из Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС. Перевод системы образования (от детских садов до университетов) на белорусский язык. А еще запрет трансляций российских общественно-политических программ. Зато оппозиция предлагает обязательное включение в телепакет каналов Латвии, Литвы, Польши и Украины. Полная идеологическая и практическая трансформация с вполне понятным прицелом на членство в Евросоюзе и НАТО. Впрочем, желающих насоветовать Беларуси, как якобы "лучше", хватает не только внутри страны, но и извне. На совещании обсудили ситуацию, которая складывается на сегодняшний день и за пределами внешнего контура.