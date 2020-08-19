Оппозиция сформировала свой президиум из 7 человек. Кто они?

Президиум Координационного совета создан 19 августа в Минске сторонниками экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщила пресс-служба совета.

В президиум вошли:

Нобелевский лауреат, писательница Светлана Алексиевич Дипломат, бывший министр культуры Павел Латушко Юрист Лилия Власова Юрист Максим Знак Глава забастовочного комитета МТЗ Сергей Дылевский Сопредседатель незарегистрированной партии Белорусская христианская демократия (БХД) Ольга Ковалькова Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.

Ранее доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова обратилась к правительству Беларуси, руководству городов и чиновникам с видеообращением. В нем она заявила, что «Александр Лукашенко стремительно теряет власть», он «публично отказался от диалога со своим народом» и «участвовать в добровольной передаче власти».

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, Светлана Тихановская -10,12%. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Впервую ночь они длились 7 часов. 11 августа протесты продолжились .

Акции протеста в Беларуси оказались не такими, как их ожидали власти. После жестких разгонов, несмотря на избиения, пытки и даже жертвы, акции не закончились. А ведь можно предположить, что власти, отпуская пострадавших, ставили целью запугать остальных.

Белорусы вышли 16 августа на самый крупный митинг в истории страны с праздничными шарами и цветами. Количество участников, по разным оценкам, составило как минимум 200 тысяч человек. За все время протестов задержано более 6 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел.

19 августа Тихановская опубликовала видеообращение к Европейскому совету на английском языке. Она попросила лидеров стран ЕС не признавать итоги «сфальсифицированных выборов» и «поддержать пробуждение Беларуси».