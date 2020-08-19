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Оппозиция сформировала свой президиум из 7 человек. Кто они?
19.08.2020 17:06 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Президиум Координационного совета создан 19 августа в Минске сторонниками экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщила пресс-служба совета.
В президиум вошли:
Ранее доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова
9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
Акции протеста в Беларуси оказались не такими, как их ожидали власти. После жестких разгонов, несмотря на избиения, пытки и даже жертвы, акции не закончились. А ведь можно предположить, что власти, отпуская пострадавших, ставили целью запугать остальных.
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19 августа Тихановская опубликовала видеообращение к Европейскому совету на английском языке. Она попросила лидеров стран ЕС не признавать итоги «сфальсифицированных выборов» и «поддержать пробуждение Беларуси».
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Президиум Координационного совета создан 19 августа в Минске сторонниками экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом сообщила пресс-служба совета. ...
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