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Россия будет контактировать с США, несмотря на действия страны по Ирану
21.08.2020 12:38 — Новости Политики |
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Москва, несмотря на последние шаги Вашингтона по Ирану, продолжит сотрудничество с США, потому что в нынешних условиях без диалога ситуация может стать еще хуже, заявил
"Диалог лучше отсутствия диалога. Он сейчас идет, по многим вопросам мы не просто регулярно, а даже достаточно интенсивно общаемся. Проблема в том, что американцы по очень многим темам готовы слушать и слышать только себя, но это не означает, что диалог нужно сворачивать", – сказал Рябков и подчеркнул, что "ситуация может стать еще хуже".
© AFP 2020 / WIN MCNAMEE
Рябков добавил, что "на нашем сотрудничестве с Ираном это никак не отразится".
"Мы не можем идти на поводу у США по каждому поводу. Мы не знаем, что людям, принимающим решение в этой стране, придет в голову завтра. Мы руководствуемся исключительно собственными интересами – как мы понимаем их в самых разных сферах, и руководствуемся собственными обязательствами и международным правом", – сказал Рябков.
Замглавы МИД РФ добавил, что российская сторона не считает прихоти Вашингтона руководством к действию.
Санкции ООН против Ирана
Намерения Вашингтона заявить о "восстановлении" санкций ООН против Ирана погружают Совет Безопасности ООН в серьезный кризис, заявил Рябков.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что если Россия и КНР откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении Ирана, то Вашингтон ответит санкциями. Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 20-21 августа и уведомит членов Совета Безопасности ООН о возврате санкций против Ирана.
© Sputnik / Сергей Гунеев
"Прискорбно, что в результате безответственных действий Вашингтона СБ ООН погружается в очень серьезный кризис. Именно на США (лежит – Sputnik) ответственность за создание этой неприемлемой ситуации, которая отвлекает, по большому счету, СБ от работы по широкому кругу вопросов в рамках его мандата, создает определенную политическую и психологическую напряженность", – сказал Рябков.
В минувшую пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. Теперь США обещают в ближайшие дни запустить процедуру восстановления всех предыдущих санкций ООН против Ирана, предусмотренную в резолюции 2231, регламентировавшей создание СВПД.
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Намерения Вашингтона заявить о "восстановлении" санкций против Ирана погружают Совет Безопасности ООН в серьезный кризис, считает замглавы МИД России.
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