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Россия будет контактировать с США, несмотря на действия страны по Ирану

21.08.2020 12:38 — Новости Политики |  
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МИНСК, 20 авг – Sputnik. Москва, несмотря на последние шаги Вашингтона по Ирану, продолжит сотрудничество с США, потому что в нынешних условиях без диалога ситуация может стать еще хуже, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Диалог лучше отсутствия диалога. Он сейчас идет, по многим вопросам мы не просто регулярно, а даже достаточно интенсивно общаемся. Проблема в том, что американцы по очень многим темам готовы слушать и слышать только себя, но это не означает, что диалог нужно сворачивать", – сказал Рябков и подчеркнул, что "ситуация может стать еще хуже".

© AFP 2020 / WIN MCNAMEE
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Рябков добавил, что "на нашем сотрудничестве с Ираном это никак не отразится".

"Мы не можем идти на поводу у США по каждому поводу. Мы не знаем, что людям, принимающим решение в этой стране, придет в голову завтра. Мы руководствуемся исключительно собственными интересами – как мы понимаем их в самых разных сферах, и руководствуемся собственными обязательствами и международным правом", – сказал Рябков.

Замглавы МИД РФ добавил, что российская сторона не считает прихоти Вашингтона руководством к действию.

Санкции ООН против Ирана

Намерения Вашингтона заявить о "восстановлении" санкций ООН против Ирана погружают Совет Безопасности ООН в серьезный кризис, заявил Рябков.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что если Россия и КНР откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении Ирана, то Вашингтон ответит санкциями. Помпео посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 20-21 августа и уведомит членов Совета Безопасности ООН о возврате санкций против Ирана.

© Sputnik / Сергей Гунеев
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"Прискорбно, что в результате безответственных действий Вашингтона СБ ООН погружается в очень серьезный кризис. Именно на США (лежит – Sputnik) ответственность за создание этой неприемлемой ситуации, которая отвлекает, по большому счету, СБ от работы по широкому кругу вопросов в рамках его мандата, создает определенную политическую и психологическую напряженность", – сказал Рябков.

В минувшую пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. Теперь США обещают в ближайшие дни запустить процедуру восстановления всех предыдущих санкций ООН против Ирана, предусмотренную в резолюции 2231, регламентировавшей создание СВПД.

 
Теги: Минск
 
 
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Намерения Вашингтона заявить о "восстановлении" санкций против Ирана погружают Совет Безопасности ООН в серьезный кризис, считает замглавы МИД России.
 
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