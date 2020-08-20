Макей обратился к сотрудникам дипслужбы: Никогда нельзя слепо следовать за массами

Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 августа. "Может быть, за четверть века нам не удалось достичь головокружительных успехов, но белорусская дипломатия точно никогда не делала того, за что может быть стыдно", — заявил глава МИД Владимир Макей в обращении к сотрудникам системы дипломатической службы Беларуси. Текст обращения распространила пресс-служба МИД.

"Вы лучше меня знаете, как много практических результатов для нашей страны, людей и конкретного белоруса принесла ваша работа, — отметил Макей. — К сожалению, так получилось, что сегодня наша страна переживает, наверное, самый сложный этап в своей новейшей истории. Речь на самом деле идет о сохранении государственности. Все вы патриоты, прекрасно образованные, талантливые и неравнодушные люди. Поэтому, понятно, что все мы принимаем происходящее близко к сердцу и остро переживаем за свой народ и Отечество".

По словам Макея, происходящие события не могут оставить безучастными никого из дипломатов. "Потому что мы разделяем общечеловеческие, наши белорусские, ценности, выступаем за единство нации, не приемлем радикализм и неоправданное насилие. Все мы за то, что называется емким белорусским словом "людскасць", — отметил он. — "А вы за белых или за красных?". Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили. Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается".

"Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост, — добавил Макей. — Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием "демократия". За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами".

Макей отметил, что "единицы, наверное, спасуют". "Но в целом "спасибо" запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас — тех, кто действительно хотел бы добра Родине, — подчеркнул чиновник. — Каждый имеет право на эмоции, гражданскую и, более того, человеческую позицию. Без горячего сердца в нашей профессии никак. Но и без трезвого взгляда на ситуацию тоже".

По его словам, часть работы дипломата — это "созидать и достигать согласия". "Нести мир, создавать дружбу, условия для взаимной торговли и инвестиций, для гуманитарных и человеческих контактов. Организовывать диалог даже в самых сложных, казалось бы, безвыходных условиях, — отметил Макей. — И на этом пути дипломатам как никому другому приходится сталкиваться с полярными точками зрения и, уважая их, находить консенсус. Вы это умеете делать. Поэтому не забывайте свое профессиональное призвание. Выражая свою гражданскую позицию, не пытайтесь вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа".

"Если в силу каких-то причин не можете найти в себе мотивацию — не вступайте в сделку с совестью, будьте честными и принципиальными до конца, — добавил Макей. — Коллеги, никогда нельзя слепо следовать за массами. Вы — дипломаты, вы профессионально опираетесь на собственные суждения и ощущения. Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней. А ведь наши люди, наша страна этого не заслуживают".

Макей считает, что "пусть и медленный, но эволюционный процесс в конечном итоге всегда оказывается эффективнее". "Мы достойны лучшего, где каждый друг для друга человек, земляк, партнер и целый мир, а не "красный" или "белый", — подчеркнул он. — Мы проходим болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества. Всегда анализируйте ситуацию. Это сложно при таком информационном потоке, но вы это умеете".

По словам Макея, в этот "судьбоносный для нашей страны момент как никогда важно отстаивать внешнеполитические интересы Беларуси". "Они неизменны, они были, есть и никуда не уйдут, — отметил глава МИД. — Поэтому без эмоций ответьте себе на вопрос: я все еще могу принести пользу стране на своем участке работы? Я на этот вопрос себе ответил, ибо не хочу потерять свою страну. Если у вас ответ положительный, отбросьте сомнения и давайте продолжать ответственно делать свое дело! Возможно, именно к этому моменту истории вас готовила судьба!"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей обратился к сотрудникам дипслужбы: Никогда нельзя слепо следовать за массами Минск, 20 августа. "Может быть, за четверть века нам не удалось достичь головокружительных успехов, но белорусская дипломатия точно никогда не делала того, за что...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.