Премьер-министр Литвы встретился с Тихановской

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, которая сейчас находится в Вильнюсе, об этом сообщил он сам на своей странице в Facebook.

Сквернялис и Тихановская обсудили трудности, с которыми она столкнулась в ходе белорусской избирательной кампании, а также проблемы ее личной безопасности и безопасности ее семьи.

"Наша страна всегда поддерживала людей Беларуси, стремящихся к свободе и демократии. Мы видим пробуждение нации, мы все вместе их поддерживаем. Путь к свободному обществу будет нелегким и потребует большой выдержки. Уверен, ее белорусам хватит", ― заявил литовский премьер.

Кроме того, глава литовского правительства заверил Тихановскую в поддержке стремлений белорусов к проведению новых выборов президента. "Правительство Литвы вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делало и делает все, чтобы стремление к проведению свободных и честных выборов в Беларуси осуществилось и чтобы ее дети могли как можно скорее обнять своего отца на свободе", ― подчеркнул Сквернялис.

Напомним, Светлана Тихановская покинула Беларусь ночью 10 августа. С того момента экс-кандидат в президенты Беларуси находится в Вильнюсе, за это время она успела записать несколько видеообращений к белорусам.

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