ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премьер-министр Литвы встретился с Тихановской

21.08.2020 13:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, которая сейчас находится в Вильнюсе, об этом сообщил он сам на своей странице в Facebook.

© Flickr / Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
Литва объявит Лукашенко невъездным в республику
Сквернялис и Тихановская обсудили трудности, с которыми она столкнулась в ходе белорусской избирательной кампании, а также проблемы ее личной безопасности и безопасности ее семьи.

"Наша страна всегда поддерживала людей Беларуси, стремящихся к свободе и демократии. Мы видим пробуждение нации, мы все вместе их поддерживаем. Путь к свободному обществу будет нелегким и потребует большой выдержки. Уверен, ее белорусам хватит", ― заявил литовский премьер.

Кроме того, глава литовского правительства заверил Тихановскую в поддержке стремлений белорусов к проведению новых выборов президента. "Правительство Литвы вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делало и делает все, чтобы стремление к проведению свободных и честных выборов в Беларуси осуществилось и чтобы ее дети могли как можно скорее обнять своего отца на свободе", ― подчеркнул Сквернялис.

Напомним, Светлана Тихановская покинула Беларусь ночью 10 августа. С того момента экс-кандидат в президенты Беларуси находится в Вильнюсе, за это время она успела записать несколько видеообращений к белорусам.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава литовского правительства заверил экс-кандидата в президенты Беларуси в том, что Литва поддерживает требование оппозиции и протестующих о проведении новых...
 
Новости дня
Новости политики
 
Цепкало встретился с главой МИД Польши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика