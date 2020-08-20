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Премьер-министр Литвы встретился с Тихановской
21.08.2020 13:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, которая сейчас находится в Вильнюсе, об этом сообщил он сам на своей странице в
"Наша страна всегда поддерживала людей Беларуси, стремящихся к свободе и демократии. Мы видим пробуждение нации, мы все вместе их поддерживаем. Путь к свободному обществу будет нелегким и потребует большой выдержки. Уверен, ее белорусам хватит", ― заявил литовский премьер.
Кроме того, глава литовского правительства заверил Тихановскую в поддержке стремлений белорусов к проведению новых выборов президента. "Правительство Литвы вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делало и делает все, чтобы стремление к проведению свободных и честных выборов в Беларуси осуществилось и чтобы ее дети могли как можно скорее обнять своего отца на свободе", ― подчеркнул Сквернялис.
Напомним, Светлана Тихановская
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