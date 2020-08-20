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Цепкало встретился с главой МИД Польши
21.08.2020 13:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, стороны обсудили план помощи Варшавы Беларуси.
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
"Насыщенный первый день в Варшаве. Состоялся визит в министерство иностранных дел Польши. Глава польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что вид столицы Беларуси и многих других городов, где тысячи людей протестуют против фальсификации результатов выборов, показывает, что наш народ полон решимости и желает добиться мирных перемен", – написал Цепкало в Telegram-канале.
Он отметил, что вместе с женой Вероникой они "выразили благодарность Польше за поддержку гражданского общества" Беларуси.
"В дополнение к существующей поддержке в этом отношении новые рамки помощи будут изложены в "Плане солидарности с Беларусью", о котором недавно объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий", – заявил Цепкало.
Напомним, Валерий Цепкало был вынужден покинуть Беларусь с детьми под
Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси и принимала активное участие в избирательной гонке кандидата Светланы Тихановской. За день до выборов она
После президентских выборов люди, не согласные с результатом голосования,
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Валерий Цепкало вместе с женой Вероникой поблагодарили Польшу за "поддержку гражданского общества Беларуси".
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