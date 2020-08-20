Цепкало встретился с главой МИД Польши

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало заявил, что встретился с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, стороны обсудили план помощи Варшавы Беларуси.

"Насыщенный первый день в Варшаве. Состоялся визит в министерство иностранных дел Польши. Глава польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что вид столицы Беларуси и многих других городов, где тысячи людей протестуют против фальсификации результатов выборов, показывает, что наш народ полон решимости и желает добиться мирных перемен", – написал Цепкало в Telegram-канале.

Он отметил, что вместе с женой Вероникой они "выразили благодарность Польше за поддержку гражданского общества" Беларуси.

"В дополнение к существующей поддержке в этом отношении новые рамки помощи будут изложены в "Плане солидарности с Беларусью", о котором недавно объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий", – заявил Цепкало.

Напомним, Валерий Цепкало был вынужден покинуть Беларусь с детьми под угрозой уголовного преследования. Экс-глава Парка высоких технологий, который заявил о намерении претендовать на пост президента, но не был зарегистрирован кандидатом, уехал в Москву, затем отправился в Киев, а оттуда – в Варшаву.

Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуси и принимала активное участие в избирательной гонке кандидата Светланы Тихановской. За день до выборов она также покинула страну.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

После президентских выборов люди, не согласные с результатом голосования, стали собираться в разных районах Минска и многих городов республики. Суммарно было задержано несколько тысяч человек. Количество пострадавших исчисляется сотнями, известно о трех погибших.

Читайте также: