Глава МИД Беларуси призвал коллег быть честными и принципиальными до конца

Источник материала:

МИНСК, 20 авг – Sputnik. Каждый имеет право на эмоции, гражданскую и, более того, человеческую позицию, говорится в официальном заявлении Владимира Макея, распространенном пресс-службой МИД Беларуси.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства заявил, что всегда испытывал гордость за дипломатическую службу республики и своих коллег.

"Может быть, за четверть века нам не удалось достичь головокружительных успехов, но белорусская дипломатия точно никогда не делала того, за что может быть стыдно", – уверен он.

При этом министр обратил внимание, что дипломаты своей службой принесли много полезного, как для страны в целом, так и каждого гражданина по отдельности.

"К сожалению, так получилось, что сегодня наша страна переживает, наверное, самый сложный этап в своей новейшей истории. Речь на самом деле идет о сохранении государственности", – считает Макей.

А вы за белых или за красных?

По его мнению, все дипломаты являются не просто неравнодушными, образованными и талантливыми людьми, но и патриотами.

Поэтому все они близко к сердцу принимают происходящее в республике и острым образом переживают за белорусов и наше государство.

Эти события не оставили равнодушными никого, потому что дипломаты разделяют "общечеловеческие, наши белорусские ценности, выступаем за единство нации, не приемлем радикализм и неоправданное насилие. Все мы за то, что называется емким белорусским словом "людскасць".

"А вы за белых или за красных?" Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили. Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается", – подчеркнул Макей.

Демократией здесь не пахнет

При этом он выразил мнение, что еще способен понять, когда угрожают государственному служащему, занимающему определенную должность, но давление на семью в его голове не укладывается вместе с термином "демократия".

"За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами. Единицы, наверное, спасуют. Но в целом "спасибо" запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас – тех, кто действительно хотел бы добра Родине. Это – о личном", – отметил глава МИД.

По его словам, "каждый имеет право на эмоции, гражданскую и, более того, человеческую позицию". Потому что без этих качеств сложно нести дипломатическую службу, но она требует и трезвого взгляда на вещи, а цель всей работы – достижение согласия, диалог в сложных ситуациях.

"И на этом пути дипломатам как никому другому приходится сталкиваться с полярными точками зрения и, уважая их, находить консенсус. Вы это умеете делать. Поэтому не забывайте свое профессиональное призвание. Выражая свою гражданскую позицию, не пытайтесь вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа", – призвал коллег Макей.

Отброшены на много лет назад

После чего добавил, что "если в силу каких-то причин не можете найти в себе мотивацию – не вступайте в сделку с совестью, будьте честными и принципиальными до конца. Коллеги, никогда нельзя слепо следовать за массами".

Министр уверен, что дипломаты являются профессионалами, которые опираются на личные суждения и чувства: "Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше".

Макей признал, что текущие события в республике привели к тому, что "мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии". Несмотря на то, что ни страна, ни белорусы этого не заслужили. Ведь эволюционный и медленный путь по итогу окажется эффективнее.

Болезненный этап становления

По его словам, белорусы достойны лучшего настоящего, когда каждый окружающий становится друг для друга земляком, партнером и целым миром, а не "красным" или "белым".

"Мы проходим болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества. Всегда анализируйте ситуацию. Это сложно при таком информационном потоке, но вы это умеете", – подчеркнул он.

После чего призвал коллег в судьбоносный для Беларуси момент отстаивать внешнеполитические интересы государства, которые не меняются и никуда не исчезнут.

В завершение Макей обратился к коллегам с просьбой ответить самим себе на вопрос, хотят ли они еще приносить пользу стране, и, если ответ положительный, отбросить все сомнения и "продолжать ответственно делать свое дело".

Читайте также: