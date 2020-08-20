|
Глава МИД Беларуси призвал коллег быть честными и принципиальными до конца
21.08.2020 12:38 — Новости Политики |
МИНСК, 20 авг – Sputnik. Каждый имеет право на эмоции, гражданскую и, более того, человеческую позицию, говорится в официальном заявлении Владимира Макея, распространенном пресс-службой МИД Беларуси.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства заявил, что всегда испытывал гордость за дипломатическую службу республики и своих коллег.
"Может быть, за четверть века нам не удалось достичь головокружительных успехов, но белорусская дипломатия точно никогда не делала того, за что может быть стыдно", – уверен он.
При этом министр обратил внимание, что дипломаты своей службой принесли много полезного, как для страны в целом, так и каждого гражданина по отдельности.
"К сожалению, так получилось, что сегодня наша страна переживает, наверное, самый сложный этап в своей новейшей истории. Речь на самом деле идет о сохранении государственности", – считает Макей.
А вы за белых или за красных?
По его мнению, все дипломаты являются не просто неравнодушными, образованными и талантливыми людьми, но и патриотами.
Поэтому все они близко к сердцу принимают происходящее в республике и острым образом переживают за белорусов и наше государство.
Эти события не оставили равнодушными никого, потому что дипломаты разделяют "общечеловеческие, наши белорусские ценности, выступаем за единство нации, не приемлем радикализм и неоправданное насилие. Все мы за то, что называется емким белорусским словом "людскасць".
"А вы за белых или за красных?" Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили. Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается", – подчеркнул Макей.
Демократией здесь не пахнет
При этом он выразил мнение, что еще способен понять, когда угрожают государственному служащему, занимающему определенную должность, но давление на семью в его голове не укладывается вместе с термином "демократия".
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
"За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами. Единицы, наверное, спасуют. Но в целом "спасибо" запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас – тех, кто действительно хотел бы добра Родине. Это – о личном", – отметил глава МИД.
По его словам, "каждый имеет право на эмоции, гражданскую и, более того, человеческую позицию". Потому что без этих качеств сложно нести дипломатическую службу, но она требует и трезвого взгляда на вещи, а цель всей работы – достижение согласия, диалог в сложных ситуациях.
"И на этом пути дипломатам как никому другому приходится сталкиваться с полярными точками зрения и, уважая их, находить консенсус. Вы это умеете делать. Поэтому не забывайте свое профессиональное призвание. Выражая свою гражданскую позицию, не пытайтесь вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа", – призвал коллег Макей.
Отброшены на много лет назад
После чего добавил, что "если в силу каких-то причин не можете найти в себе мотивацию – не вступайте в сделку с совестью, будьте честными и принципиальными до конца. Коллеги, никогда нельзя слепо следовать за массами".
Министр уверен, что дипломаты являются профессионалами, которые опираются на личные суждения и чувства: "Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше".
Макей признал, что текущие события в республике привели к тому, что "мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии". Несмотря на то, что ни страна, ни белорусы этого не заслужили. Ведь эволюционный и медленный путь по итогу окажется эффективнее.
© Sputnik / Игорь Зарембо
Болезненный этап становления
По его словам, белорусы достойны лучшего настоящего, когда каждый окружающий становится друг для друга земляком, партнером и целым миром, а не "красным" или "белым".
"Мы проходим болезненный этап становления независимого государства, созревания гражданского общества. Всегда анализируйте ситуацию. Это сложно при таком информационном потоке, но вы это умеете", – подчеркнул он.
После чего призвал коллег в судьбоносный для Беларуси момент отстаивать внешнеполитические интересы государства, которые не меняются и никуда не исчезнут.
В завершение Макей обратился к коллегам с просьбой ответить самим себе на вопрос, хотят ли они еще приносить пользу стране, и, если ответ положительный, отбросить все сомнения и "продолжать ответственно делать свое дело".
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел выступил со специальным обращением к белорусским дипломатам, в котором особо отметил, что республика проходит сложнейший этап в своей...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)