Тихановская призвала рабочих Беларуси продолжать забастовки

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МИНСК, 21 авг – Sputnik. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала сотрудников белорусских предприятий продолжать забастовки, об этом она заявила в видеообращении , опубликованном в пятницу.

"Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", МТЗ, "Гродно Азота" и других предприятий. Вы – символ новой, свободной Беларуси. Мы – мирная трудолюбивая нация, мы сила, которая может изменить и уже меняет будущее нашей страны", – обратилась Тихановская.

Она в очередной раз призвала последователей объединиться, поблагодарив протестующих невероятное единство и проявили стальную выдержку, за это вам большое спасибо.

"Забастовки – это абсолютно легальное и мощное оружие (...). Помните: вы не одни, с вами вся Беларусь. В фонды поддержки уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь вам выдержать давление и не сломаться под угрозами. Будущее Беларуси, а значит и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запутывания, объединяйтесь", – призвала Светлана Тихановская.

Массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после выборов президента , на которых, по данным ЦИК, одержал победу Александр Лукашенко, Светлана Тихановская заняла второе место.

В первые дни по стране проходили несанкционированные акции, которые жестко подавлялись силовиками. В дальнейшем на ряде белорусских предприятий прошли митинги рабочих , которые выражали свое недовольство результатами выборов и выступали в поддержку мирных протестующих и задержанных во время акций.

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