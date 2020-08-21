Лавров о минских соглашениях: Киев должен перестать морочить всем голову

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МИНСК, 21 авг – Sputnik. Киев должен перестать морочить всем голову и начать исполнять минские соглашения, одобренные резолюцией СБ ООН. Такое мнение глава МИД РФ Сергей Лавров высказал в пятницу.

"Именно в этом документе, одобренном СБ ООН и подписанном в том числе Украиной, зафиксировано положение (пункт 11 "Комплекса мер") о необходимости – цитирую – "проведения на Украине конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Все это должно было быть отражено в новой Конституции Украины, вступление в силу которой, согласно тому же пункту минских соглашений, предполагалось до конца 2015 года", – приводит слова Лаврова газета "Труд".

По его словам, конституционное закрепление особого статуса Донбасса – это "ключ к урегулированию кризиса на Украине", а также к решению различных проблем: в частности, социально-экономических и гуманитарных.

"Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств", – подчеркнул глава МИД России.

Без завышенных ожиданий

Сергей Лавров заявил также, что дискуссии внутри ЕС об оценке нынешнего подхода в отношениях с Россией не вызывают у Москвы завышенных ожиданий. По его словам, такое обсуждение началось по инициативе председателя Евросовета Шарля Мишеля.

"Мы не без интереса отслеживаем этот процесс, хотя и не испытываем в отношении него завышенных ожиданий – слишком велика в отдельных государствах ЕС идеологическая зашоренность и косность мышления в отношении нашей страны, даже в ущерб собственным национальным интересам. Впрочем, это их выбор и они несут за него ответственность", – отметил Лавров.

Пандемия, считает он, "ускорила мыслительные процессы" в Евросоюзе: сегодня там чаще высказываются "в пользу укрепления собственной "стратегической автономии" в международных делах". Вместе с тем, Россия не является противницей упрочения самостоятельности ЕС.

"В свое время, например, предлагали Брюсселю сотрудничать в деле кризисного регулирования и развития военно-технических возможностей. Да и сегодня рассматриваем ЕС в качестве потенциального участника выдвинутой президентом Владимиром Владимировичем Путиным концепции формирования Большого Евразийского партнерства", – уточнил он и добавил, что это было бы полезно Евросоюзу. По его словам, в РФ всегда открыты к честному, взаимовыгодному сотрудничеству.

Политика НАТО

Сергей Лавров рассказал также, что Россия не раз предлагала НАТО пойти по пути деэскалации военной напряженности, но альянс не демонстрирует готовности к аналогичным шагам.

"На фоне пандемии COVID-19 выдвинули инициативу по соблюдению военной сдержанности, предложили отвод оперативных учений от линии соприкосновения Россия-НАТО, другие меры транспарентности. Россия уже отказалась от проведения крупных учений вблизи границ стран НАТО, перенесла вглубь страны масштабные мероприятия в рамках подготовки войск (...). Альянс не демонстрирует готовности к аналогичным шагам", – уточнил глава ведомства.

Текущую политику НАТО он сравнил с временами холодной войны, подчеркнув, что борьба с Россией на "всех фронтах", включая информационно-пропагандистский, стала смыслом существования альянса.

"По отношению к России НАТО теперь придерживается линии "сдерживание и диалог", где реальному и открытому диалогу по насущным проблемам места в итоге практически нет (...). НАТО развернула широкую активность на "восточном фланге", вблизи наших границ, включая проведение учений и совершенствование военной инфраструктуры. Альянс продолжает расширять зону своего военно-политического влияния", – убежден Лавров.

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