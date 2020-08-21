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Владимир Андрейченко: Депутаты открыты для диалога

21.08.2020 14:33 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Открыты для диалога и любых обсуждений  депутаты. Такое заявление сделал сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Сейчас народные избранники прорабатывают различные законопроекты. Среди них - проект Административного кодекса, закон о хозяйственной деятельности. Кроме того, обсуждается и такой важный для страны документ, как бюджет на следующий год. В это же время идет работа в округах  непосредственно с избирателями, многие люди, по словам спикера парламента, высказывают тревогу о происходящих в стране политических и общественных событиях. На самые злободневные и острые вопросы и призваны ответить народные избранники.


В парламенте обсуждают корректировки Административного и Процессуально-исполнительного кодексов


Сейчас в парламенте проходит обсуждение корректировок  Административного и Процессуально-исполнительного кодексов. В составе рабочей группы - представители министерств и ведомств, работающие в сфере правоприменения. На повестке дня так называемая общая часть. При этом звучат и предложения от профильных специалистов - к примеру, Генпрокуратура выступила с инициативой ввести в перечень наказаний общественные работы - такой вид особенно актуален в применении к домашним агрессорам.


КоАП уже одобрен в первом чтении


Сейчас вносятся изменения и доработки специалистов, чтобы рассмотреть законопроект во втором. Планируется, что это произойдет на осенней сессии в конце октября - начале ноября. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2021 года.

 
 
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Открыты для диалога и любых обсуждений  депутаты. Такое заявление сделал сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Сейчас народные...
 
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