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В парламенте обсуждают корректировки Административного и Процессуально-исполнительного кодексов





КоАП уже одобрен в первом чтении

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владимир Андрейченко: Депутаты открыты для диалога Открыты для диалога и любых обсуждений депутаты. Такое заявление сделал сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Сейчас народные...

Открыты для диалога и любых обсуждений депутаты. Такое заявление сделал сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Сейчас народные избранники прорабатывают различные законопроекты. Среди них - проект Административного кодекса, закон о хозяйственной деятельности. Кроме того, обсуждается и такой важный для страны документ, как бюджет на следующий год. В это же время идет работа в округах непосредственно с избирателями, многие люди, по словам спикера парламента, высказывают тревогу о происходящих в стране политических и общественных событиях. На самые злободневные и острые вопросы и призваны ответить народные избранники.Сейчас в парламенте проходит обсуждение корректировок Административного и Процессуально-исполнительного кодексов. В составе рабочей группы - представители министерств и ведомств, работающие в сфере правоприменения. На повестке дня так называемая общая часть. При этом звучат и предложения от профильных специалистов - к примеру, Генпрокуратура выступила с инициативой ввести в перечень наказаний общественные работы - такой вид особенно актуален в применении к домашним агрессорам.Сейчас вносятся изменения и доработки специалистов, чтобы рассмотреть законопроект во втором. Планируется, что это произойдет на осенней сессии в конце октября - начале ноября. Предполагается, что нововведения вступят в силу с 1 января 2021 года.