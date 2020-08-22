Запрет площади и ожидание Лукашенко: что происходило в Гродно 21 августа

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 22 авг – Sputnik, Инна Гришук. Протестные акции на площади Ленина, подготовка к приезду Александра Лукашенко и митингу в поддержку действующего президента и официальная забастовках строителей стали в Гродно самыми обсуждаемыми событиями в пятницу, 21 августа.

Первый день официальной забастовки строителей

С самого утра внимание горожан было к строителям ОАО "Гродножилстрой", которые накануне уведомили работодателя и горисполком о начале бессрочной забастовки. Строители требовали отставки действующей власти, наказания сотрудников МВД за превышение служебных полномочий, назначение новых выборов, освобождение задержанных после 9 августа и политзаключенных.

© Sputnik / Инна Гришук Вечером горожане снова собрались у памятника Ленину

Изначально забастовку поддерживало более 2/3 коллектива, но утром в пятницу некоторые вернулись к работе. Как объяснил представитель стачкома Гродножилстрой, строители пожаловались на давление. Администрация предприятия признала забастовку незаконной, так как она преследует политические цели.

Будет ли официально объявлена забастовка на ОАО "Гродно Азот", местные стачкомы еще не сообщали. Завод продолжал работать , на предприятии шла процедура подсчета голосов. Голосование должно показать, готовы ли рабочие бастовать и нужно ли останавливать производство. Тем временем стало известно, что руководители предприятия обратились в СК, сообщив, что в их адрес стали поступать угрозы за неучастие в забастовке.

Узнали о приезде Лукашенко

Днем горожанам стало известно, что в субботу в Гродно должен приехать Александр Лукашенко. Появилась информация, что президент может посетить первый после выборов гродненский митинг в его поддержку, который пройдет в 14 часов субботы на площади Ленина.

© Sputnik / Инна Гришук Высказаться хотели - и смогли это сделать - многие

Особой подготовки самой площади к мероприятию в течение дня замечено не было. Но в городе проходили мини-акции под официальными флагами. Уже второй день по вечерам по улицам Гродно ездит колонна машин с красно-зелеными флагами, номера на многих машинах заклеены листами бумаги с надписью #ямыбатька. Небольшая акция в поддержку Лукашенко проходила вечером пятницы возле Вечного огня в парке Жилибера и собрала несколько десятков человек.

Запрет на площадь и разные флаги

Вечером на площадь Ленина на митинг снова пришли горожане, у памятника Ленину в 19 часов собралось не менее тысячи человек. Среди собравшихся было много желающих сказать слово.

Мероприятия на площади Ленина город ранее уже признавал незаконными, об этом периодически предупреждала милиция через громкоговоритель. Люди в ответ хлопали или начинали скандировать "Жыве Беларусь".

© Sputnik / Инна Гришук Высказать свое мнение могли и те, кто пришел с государственным флагом

В какой-то момент на площадь пришел мужчина с большим официальным флагом. Собравшиеся его пропустили, дали возможность высказать свое мнение. После кто-то из митингующих обратился к горожанам, попросил не создавать конфликтов и уважительно относиться к тем, кто не разделяет взгляды тех, кто приходит на площадь. Митинг продлился примерно полтора часа, задержаний на площади не было.