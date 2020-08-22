В Беларуси заблокировали более 80 сайтов, в том числе, к Еврорадио и Солидарности

Министерство информации ограничило доступ к более чем 80 сайтам. Заблокированы также несколько прокси-сервисов, которые использовали для доступа к Сети во время отключения интернета поле выборов.

Первыми, попавшими под санкции ресурсами, были онлайн-платформы «Голос» и Zubr.in. Доступ к ним был ограничен 21 августа после опубликования альтернативных результатов выборов.

Список сайтов, которых заблокировали «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь», оказался намного шире, передает TUT.BY . Обычные пользователи не могут их просматривать, они доступны только для интернет-провайдеров.

«Черный» список ресурсов, к которым ограничили доступ:

Такой список указан на сайте Белорусский партизан.

Доступ ограничен к большинству ресурсов, которые активно освещали политические события в Беларуси после президентских выборов.