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Лавров: США пытаются снять с себя все международные обязательства

23.08.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг - Sputnik. По словам Сергея Лаврова, о такой позиции Вашингтона наглядно свидетельствуют применяемые им экстерриториальные санкции. Об этом рассказал в интервью на телеканале "Россия". 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Когда США решают, что Китай представляет угрозу, потому что слишком много продает США и слишком мало покупает, американцы вводят ограничения на импорт из КНР. Когда Соединенные Штаты решают, что Иран, хотя и выполняет все то, о чем договорились в рамках СВПД, тем не менее, плохо себя ведет (все остальные так не считают), то вводятся санкции против Ирана", – напомнил Лавров.

В той же степени, отметил российский министр, это относится и к Венесуэле. Лавров отметил, что если США считают, что президент латиноамериканской страны Николас Мадуро "заслуживает наказания", они объявляют санкции против него.

"А потом заявляют всем остальным странам мира, чтобы они не смели торговать с теми государствами, которых США хотят изолировать", - заявил глава МИД РФ.

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Теги: Минск
 
 
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США пытаются не связывать себя никакими многосторонними обязательствами, об этом говорят все последние шаги действующей администрации, заявил министр...
 
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