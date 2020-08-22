Лукашенко приказал жестко разобраться с «провокаторами» и закрыть бастующие заводы

Лукашенко приказал принять самые жесткие меры для наведения порядка в Гродненской области и закрыть все бастующие предприятия («потом разберемся, кто будет работать»).

«Я прошу губернатора, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать - не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота. Остановим», - сказал Лукашенко на митинге в Гродно в субботу, передает его пресс-служба.

Президент считает, что «люди остынут», и можно будет пригласить кого-нибудь другого для работы на этих предприятиях.

«Выявить провокаторов»

Также президент страны поручил МВД и КГБ в течение выходных обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области, и выявить всех «подстрекателей и провокаторов».

«Как бы кому-то не нравилось, надо выявить аккуратно, не толпами, всех подстрекателей и провокаторов», - добавил он, заявив, что у властей Беларуси «есть все списки их».

«Не стоит, мы же все равно их не заставим и не уговорим. Республика переживает. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота, остановим. Когда люди остынут, разберемся, кого после этого пригласить на это предприятие. С понедельника», - заявил Лукашенко на митинге в Гродно.

По его словам, попытки давления и угрозы в адрес работников различных сфер со стороны противников власти будут жестко пресекаться.

«Сегодня вокруг страны бродит за границей полдесятка правительств в изгнании. Все хотят прийти, полакомиться на Беларуси, порубить на куски, что-то положить в карман. Я уже говорил: появилась так называемая черная сотня», - заявил он.

И напомнил, что прокуратура возбудила уголовное дело, после чего «половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех», - сказал Лукашенко, имея в виду Координационный совет, созданный по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с созданием Координационного совета по статье 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Юрист Максим Знак ответил на это, что члены КС не распространяли призывы к захвату власти.

«С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью. (…) Но самое страшное, если будет продолжаться давление на людей. Мы выработали алгоритм действий против тех, кто запугивает, против тех, кто травит семьи», - сказал он.

СМИ Лукашенко назвал частью «гибридной войны», развязанной против Беларуси.

«Все сконцентрировано на СМИ. Начали давить, травить семьи. Начали запугивать детей, госслужащих, военных, журналистов. Это ненормально. Это будет пресекаться самым жестким образом», - заявил он.

Напомним, 22 августа стало известно, что министерство информации Беларуси заблокировало порядка 80 сайтов. Первыми, попавшими под санкции ресурсами, были онлайн-платформы «Голос» и Zubr.in. Доступ к ним был ограничен 21 августа после опубликования альтернативных результатов выборов.

«К забастовкам подталкивают частники»

Лукашенко считает, что к забастовкам людей подталкивают частники, чтобы занять место госпредприятий.

«Здесь, как и по всей стране, есть частные предприятия, которые подталкивают людей к забастовкам, чтобы занять места государственных предприятий», - заявил Лукашенко, выступая в субботу на провластном митинге в Гродно.

Чрез несколько дней после выборов в беларуси начались массовые забастовки на крупнейших предприятиях, в числе которых БелАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, «Гродно-Азот». Участники забастовок требуют прекращения милицейского насилия в отношении протестующих и проведения честных выборов. Лукашенко говорит, что забастовки являются малочисленными и что на крупных заводах с тысячами рабочих к ним присоединяются лишь по несколько десятков человек.

Говоря об акциях протестаи правоохранительных органах, он призвал благосклонно отнестить к их"ошибкам": «Не громите этих людей, это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите их», - сказал он.

Ранее в субботу Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Владимира Караника губернатором Гродненской области вместо прежнего губернатора Владимира Кравцова.

В Беларусь вторгнутся войска НАТО?

22 августа Лукашенко побывал на военном полигоне под Гродно. В форме главнокомандующего он заслушал доклад главы Минобороны Виктора Хренина, сказал, что в стране все «идет по плану цветных революций» и поручил предпринять все усилия и самые жесткие меры, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».

Лукашенко считает, что именно через западную границу может произойти вторжение войск НАТО, «чтобы затащить сюда якобы нового президента».