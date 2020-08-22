Варшава не намерена претендовать на белорусские территории

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 авг – Sputnik. Польша не планирует притязать на белорусские территории и нарушать ее территориальную целостность, сообщил глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский.

"Польша является государством, которое последовательно на международной арене выступает за верховенство международного права в отношениях между странами. Соблюдение международного права является, по нашему убеждению, основой мира на свете. Фундаментом этого права является условие суверенности и территориальной целостности государств", - приводит слова Щерского агентство РАР.

Он подчеркнул, что Польша "защищает эти принципы в ООН и реализует их в своей внешней политике, защищая страны нашего региона от империализма и агрессии, нарушающей эти принципы".

Глава канцелярии также отметил, что для Варшавы "грустно и поразительно то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы имеет намерение нарушать территориальную целостность этого государства".

"Польша не имела и не имеет таких намерений", - добавил он.

Напомним, лидер Беларуси Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно , заявил, что в Польше "хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Беларуси (Гродненская область – Sputnik)".

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