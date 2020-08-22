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Варшава не намерена претендовать на белорусские территории
22.08.2020 19:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 авг – Sputnik. Польша не планирует притязать на белорусские территории и нарушать ее территориальную целостность, сообщил глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский.
"Польша является государством, которое последовательно на международной арене выступает за верховенство международного права в отношениях между странами. Соблюдение международного права является, по нашему убеждению, основой мира на свете. Фундаментом этого права является условие суверенности и территориальной целостности государств", - приводит слова Щерского агентство РАР.
Он подчеркнул, что Польша "защищает эти принципы в ООН и реализует их в своей внешней политике, защищая страны нашего региона от империализма и агрессии, нарушающей эти принципы".
© Sputnik / Инна Гришук
Глава канцелярии также отметил, что для Варшавы "грустно и поразительно то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы имеет намерение нарушать территориальную целостность этого государства".
"Польша не имела и не имеет таких намерений", - добавил он.
Напомним, лидер Беларуси Александр Лукашенко,
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В канцелярии президента Польши отметили, что поражены заявлениями белорусских властей о планах Варшавы якобы нарушить территориальную целостность республики.
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