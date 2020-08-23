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Лукашенко поздравил работников органов государственной статистики

23.08.2020 09:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования органов государственной статистики, сообщила пресс-служба главы государства.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Целый век четкой и слаженной работы по сбору объективных и достоверных данных обо всех сферах жизни позволил вашему ведомству состояться как надежному и авторитетному институту государственного управления", - говорится в поздравлении.

Лукашенко добавил, что достижения белорусских специалистов высоко ценит мировое сообщество, и подтверждением тому служат членство в руководящих органах международных и интеграционных структур, полноправное участие в региональных проектах и инициативах.

"Убежден, ваша преданность делу и неизменное качество данных будут и впредь содействовать реализации самых амбициозных, актуальных задач на благо нашей Беларуси и ее народа", - отметил глава государства.

Лукашенко пожелал работникам и ветеранам органов государственной статистики профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства отметил, что достижения белорусских специалистов высоко ценит мировое сообщество, и пожелал работникам профессиональных успехов.
 
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