Лукашенко поздравил работников органов государственной статистики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов государственной статистики с профессиональным праздником и 100-летием со дня образования органов государственной статистики, сообщила пресс-служба главы государства.

"Целый век четкой и слаженной работы по сбору объективных и достоверных данных обо всех сферах жизни позволил вашему ведомству состояться как надежному и авторитетному институту государственного управления", - говорится в поздравлении.

Лукашенко добавил, что достижения белорусских специалистов высоко ценит мировое сообщество, и подтверждением тому служат членство в руководящих органах международных и интеграционных структур, полноправное участие в региональных проектах и инициативах.

"Убежден, ваша преданность делу и неизменное качество данных будут и впредь содействовать реализации самых амбициозных, актуальных задач на благо нашей Беларуси и ее народа", - отметил глава государства.

Лукашенко пожелал работникам и ветеранам органов государственной статистики профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.