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Тихановская считает, что белорусские военные не будут разгонять мирных демонстрантов, потому что "это будет преступлением со стороны армии"

23.08.2020 11:11 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 августа. Кандидат в президенты Светлана Тихановская убеждена, что военные не будут разгонять мирных демонстрантов, даже если им это прикажут, завила она в интервью BNS.

"Это будет преступлением со стороны армии, если будет выполнять такой преступный приказ против белорусского народа, они ведь тоже граждане Беларуси, не могут белорусы бить белорусов. Я более чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают", – цитирует Тихановскую портал delfi.

Она назвала заявления Лукашенко в ходе посещения военного полигона под Гродно 22 августа о масштабной боевой подготовке запугиванием людей. "К таким шагам наш народ уже привык. Это обычное запугивание людей. Но белорусы уже не боятся, они готовы защищать свои права. Лукашенко уже никто не верит", – сказала она.

По словам кандидата, в Литве она себя чувствует "в полной безопасности". "Я вижу доброжелательность литовцев и огромное желание оказать помощь белорусскому народу", – сказала Тихановская. Она отметила, что выбрала Литвы потому, что у нее была литовская виза, и в в этой стране уже находились ее дети.

 


БелаПАН.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 23 августа. Кандидат в президенты Светлана Тихановская убеждена, что военные не будут разгонять мирных демонстрантов, даже если им это прикажут, завила она в...
 
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