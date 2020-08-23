Зеленский: на месте Лукашенко назначил бы новые выборы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг – Sputnik. Президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно назначить повторные выборы и допустить наблюдателей, чтобы успокоить протестующих, такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews.

По словам Зеленского, если бы он оказался на месте Лукашенко, он "определенно" провел бы повторное голосование через месяц и пригласил бы иностранных наблюдателей.

"Давайте представим, что я уверен в себе, уверен в голосовании людей, что я уверенный в себе человек. Как я могу всех успокоить? Я бы определенно сказал: "Через месяц будет новое голосование. И я буду баллотироваться на новых выборах. Все, кто хочет баллотироваться – вперед!" - заявил Зеленский, слова которого приводит телеканал.

"Если Лукашенко выиграет, он выиграет, если выиграет кто-то другой, то это будет кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю", - добавил украинский президент.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа - после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих, по официальным данным властей, скончались.