|
Хренин: нарушающие порядок возле памятников ВОВ будут иметь дело с армией
23.08.2020 14:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 авг - Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин предупредил о том, что в случае нарушений порядка и спокойствия в священных местах протестующие будут иметь дело с армией.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем", - заявил Хренин в своем видеообращении, распространенном Минобороны в воскресенье.
"Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту", - сказал Хренин.
Он также заявил: "В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах - вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией".
В данной связи глава Минобороны напомнил, что в свою последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли. В знак скорби, печали и памяти в нашей стране созданы тысячи мемориалов и памятников, которые всегда были и остаются священными местами. "Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!" - сказал министр обороны.
Читайте также на Sputnik:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военное ведомство Беларуси взяло под охрану и защиту мемориальные комплексы и памятники, посвященные Великой Отечественной войне.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)