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Хренин: нарушающие порядок возле памятников ВОВ будут иметь дело с армией

23.08.2020 14:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг - Sputnik. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин предупредил о том, что в случае нарушений порядка и спокойствия в священных местах протестующие будут иметь дело с армией.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем", - заявил Хренин в своем видеообращении, распространенном Минобороны в воскресенье.

"Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту", - сказал Хренин.

Он также заявил: "В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах - вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией".

В данной связи глава Минобороны напомнил, что в свою последнюю войну Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли. В знак скорби, печали и памяти в нашей стране созданы тысячи мемориалов и памятников, которые всегда были и остаются священными местами. "Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!" - сказал министр обороны.

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Теги: Минск
 
 
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