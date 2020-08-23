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Лавров: Россия примет любое решение Беларуси по общению со своим народом

23.08.2020 15:59 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 августа. Россия примет "любое решение Беларуси по общению со своим народом", заявил 23 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, ситуация в Беларуси нормализуется, но есть "желающие реализовать украинский сценарий". "Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны, — цитирует ТАСС главу МИД РФ. — Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий".

При этом Лавров уточнил, что под диалогом имеет в виду предложения властей по реформе Конституции. "Мы исходим из того, что не надо навязывать каких-либо рецептов. Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение и диалог о реформе Конституции. И нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен", — добавил он.

Лавров высказал мнение, что белорусы в силах справиться с ситуацией в своей стране самостоятельно — главное, "чтобы не было провокаций". Он также подчеркнул, что сейчас нет свидетельств того, что нынешние протесты в стране проходят с применением силы.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 августа. Россия примет "любое решение Беларуси по общению со своим народом", заявил 23 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам,...
 
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