Лавров: Россия примет любое решение Беларуси по общению со своим народом

Минск, 23 августа. Россия примет "любое решение Беларуси по общению со своим народом", заявил 23 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, ситуация в Беларуси нормализуется, но есть "желающие реализовать украинский сценарий". "Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны, — цитирует ТАСС главу МИД РФ. — Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий".
При этом Лавров уточнил, что под диалогом имеет в виду предложения властей по реформе Конституции. "Мы исходим из того, что не надо навязывать каких-либо рецептов. Президент Лукашенко не раз высказывался в последнее время в ходе своих встреч с рабочими коллективами за диалог, в том числе важнейшее предложение и диалог о реформе Конституции. И нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен", — добавил он.
Лавров высказал мнение, что белорусы в силах справиться с ситуацией в своей стране самостоятельно — главное, "чтобы не было провокаций". Он также подчеркнул, что сейчас нет свидетельств того, что нынешние протесты в стране проходят с применением силы.