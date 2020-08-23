Минобороны: будете иметь дело не с милицией, а с армией

Всех, кто будет идти с бело-красно-белыми флагами, предупредили о том, что в случае нарушения порядка с ними будет иметь дело не милиция, а армия.

Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны 23 августа.

Там напомнили, что «Беларусь потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли».

«В знак скорби, печали и памяти в нашей стране созданы тысячи мемориалов и памятников. Для нас они всегда были и остаются священными местами! К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!», - заявили в ведомстве.

Там утверждают: «под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах». Военные Беларуси заявили, что не могут этого допустить, и будут брать эти памятники "под охрану и защиту".

«Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах - вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», - заявляют в телеграм-канале, подтверждая тем самым, что военные готовы выступить против мирного населения.

Напомним, в стране в 14-00 началось массовое шествие жителей, не согласных с результатами выборов и насилием в Беларуси.