Эйсмонт: Лукашенко никуда не бежал

Источник материала: БелаПАН

Минск, 23 августа. Сегодня Александр Лукашенко работал в ситуативном центре во Дворце Независимости, контролировал обстановку, заявила в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

"Весь сегодняшний день, с самого утра, работал глава государства в ситуативном центре во Дворце Независимости, контролировал обстановку и ситуацию. В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания", — заявила Эйсмонт.

По ее утверждению, "увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении". После этого официальный лидер облетел город на вертолете, "с высоты посмотрел на так называемый митинг", "также контролировал, конечно же, обстановку".

"Вернувшись вскоре во Дворец Независимости, первым делом президент поблагодарил ребят — тех, кто защищал дворец по периметру. Также подошел и к ребятам из ОМОНа, пообщался с ними, поблагодарил также и их", — добавила пресс-секретарь.

Эйсмонт подчеркнула, что Лукашенко "никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и телеграм-каналы", с ним также были его дети, в частности младший сын.

После митинга у гостиницы "Планета" демонстранты планировали пройти к площади Государственного Флага мимо резиденции Лукашенко и закончить акцию. При этом в телеграм-каналах появилось предупреждение участникам во избежание провокаций останавливаться в 50—100 метрах от силовиков, если те перекроют проспект Победителей, который ведет к площади Государственного Флага.

Какое-то время несколько тысяч человек стояли напротив силовиков и военной техники. Они скандировали "Уходи!" и "Уволен!". Затем между протестующими и цепью силовиков стали музыканты с гитарами. Они спели "Тры чарапахi" — популярную песню группы N.R.M. и Лявона Вольского, им подпевали демонстранты. После этого люди развернулись и пошли обратно к стеле "Минск — город-герой". В это время и прилетел Лукашенко на вертолете в камуфляже с автоматом. Вместе с ним был 15-летний младший сын Николай в обмундировании. На подлете Лукашенко прокомментировал уход демонстрантов: "Как крысы, разбежались" (видео размещено в телеграм-канале "Пул Первого"). Во время общения с силовиками на проспекте Победителей он заявил о протестующих: "Мы с ними разберемся".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эйсмонт: Лукашенко никуда не бежал Минск, 23 августа. Сегодня Александр Лукашенко работал в ситуативном центре во Дворце Независимости, контролировал обстановку, заявила в эфире программы "Контуры"...

Ольга Быковская, БелаПАН.